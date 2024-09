Alegría afirma que para plantear medidas de conciliación el PP debe "conciliar lo que dice con las políticas que aplica"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha afirmado que "para plantear medidas sobre la conciliación", lo "primero" que debe hacer el Partido Popular "es conciliar lo que dices con lo que luego votas y con las políticas que aplicas". Así se ha pronunciado este sábado en Pamplona, antes de participar en la clausura de un encuentro celebrado en el Parlamento de Navarra, en respuesta a los medios de comunicación sobre la propuesta de ley de conciliación que plantea el Partido Popular. "Para plantear medidas sobre la conciliación, creo que lo primero que hay que hacer es conciliar lo que dices con lo que luego votas y con las políticas que aplicas. Lo digo porque si una mira lo que están haciendo las distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular en materia de conciliación, desde luego no casa con el argumento que ahora parece trasladarnos", ha señalado. En este sentido, ha destacado que "la comunidad autónoma de Andalucía ha rechazado 112 millones de euros para hacer gratuitas y públicas más de 12.000 plazas en Andalucía". También ha criticado que los 'populares' votaron "en contra de equilibrar, de igualar, esos permisos de 16 semanas, del permiso de paternidad y maternidad, y no solamente lo rechazaron, es que luego llevaron además también un recurso al Tribunal Constitucional". Ha añadido Alegría que el Partido Popular "ha votado en contra, también, de alargar 28 días el permiso de lactancia o mejorar ese complemento para evitar la desigualdad de género fundamentalmente en las pensiones". "Por lo tanto, yo me temo que este discurso de la conciliación del Partido Popular es un discurso que tengo la impresión de que les llega a ellos quizá por consejo de algún gurú en temas demoscópicos, que realmente tengan un compromiso real por mejorar la conciliación", ha considerado. Tras añadir que "bienvenido sea que traigan este debate", ha insistido en que "para resultar creíbles en esta materia, primero tienen que conciliar lo que dicen con lo que luego las políticas que aplican".

