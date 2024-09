Penélope Cruz y Cate Blanchett brillan en San Sebastián donde el negro es protagonista

Inmaculada Tapia

Madrid, 27 sep (EFE).- Con el negro como protagonista, la alfombra roja del Festival de Cine de San Sebastián, que se clausura este sábado, ha destacado por una variedad de diseños, pero sobre todo por sus deslumbrantes protagonistas entre las que han brillado Penélope Cruz, Cate Blanchett o Ester Expósito.

La 72 edición del Festival ha reunido cada día a un gran número de estrellas nacionales e internacionales que, desde la inauguración, han desfilado frente a los fotógrafos con todo el glamur que una noche de estreno concede.

Durante algo más de una semana, el negro ha sido el protagonista absoluto, el tono por el que han apostado las damas, aunque no todas.

Penélope Cruz ha brillado sobre la alfombra roja con una sabia composición de elegancia, pero sin perder su esencia, con un diseño de Chanel de encaje chantilly y guipur blanco, adornado con una camelia de seda del mismo tono. Un diseño delicado que contrastaba con su melena suelta y rizada, ligeramente salvaje, que recordaba a su imagen de adolescencia.

Con acierto, la actriz australiana Cate Blanchett ha dejado el negro en el armario y ha optado por un diseño dorado de Armani de encaje y perlas, con el que subió al escenario para recoger el Premio Donostia.

La actriz keniano-mexicana Lupita Nyong'o ha presentado en el Festival la película de animación 'The Wild Robot' con un vestido lencero en intenso rojo y falda de encaje transparente de Dolce & Gabbana.

La española Ester Expósito, con más de 25 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha dejado clara su pasión por la moda luciendo, incluso durante las presentaciones matinales, vestidos de cóctel en estampado y negro, el mismo tono por el que se decantó para la noche, con escote Bardot, en la presentación de su película 'El llanto'.

Un vestido suelto con favorecedor escote corazón fue la apuesta de Mónica Bellucci, que no abandono las gafas de sol ni un momento. Mientras que Úrsula Corberó apostó por un Loewe fluido, con cortes asimétricos, en rosa palo, con un amplio cinturón.

Las actrices Bárbara Lennie y Melina Mattews han sido de las pocas que han elegido pantalón, ambas en negro, el mismo tono que Marta Etura y Najwa Nimri, con falda de cuero con alargada abertura. Begoña Vargas apostó por un Jacquemus con la espalda completamente al descubierto.

Pedro Almodóvar se rodeó de gran parte del elenco de su última película para recibir el Premio Donostia a su trayectoria, una noche para la que Tilda Swinton optó por hacer un guiño a la cultura española con un coqueto abanico negro, un complemento perfecto para su vestido 'oversize', con pantalón y sobrefalda acampanada, y en cuya blusa lucía una pegatina con el texto 'SOS Gaza'.

Milena Smit, protagonista de 'Madres paralelas', de Almodóvar, eligió un Givenchy en negro, con el torso dibujado en tiras cuadradas y ribeteado en plumas, mientras que Victoria Luengo se decantó con por amarillo suave, de generoso escote y mangas japonesas.

Una noche en la que el director de 'Átame' arriesgó con un traje de chaqueta celeste sin corbata, un accesorio del que también prescindió Juan Diego Botto.

En la ceremonia de entrega del Premio Donostia, el cineasta manchego estuvo arropado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que incorporó un chaleco a su traje de chaqueta; su esposa, Begoña Gómez, lució un diseño de Teresa Helbig, en beige con dibujos geométricos.

Por su parte, Johnny Depp, feliz al presentar en San Sebastián su segunda película como director, 'Modi-Three Days on the Wing of Madness', y fiel a su estilo, no abandonó sobre la alfombra roja su afición por los sombreros, algo que sí evitó, durante la noche, el director Tim Burton, a pesar de que se paseó con uno por la ciudad.

El director y guionista Javier Giner y el actor Oriol Pla, arriesgaron con dos trajes llamativos en rosa fucsia y amarillo, en la presentación de 'Yo, adicto'; y Patrick Criado, en el reparto de 'La virgen roja', fue de los más rompedores en San Sebastián con camisa de encaje y pantalón acampanado.EFE

(foto)