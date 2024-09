Page dice que la riqueza es nacional y no de las CCAA y que los cupos no caben "en la Constitución ni en cabeza alguna"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha manifestado que la riqueza de cualquier parte del país "es nacional" y no de las comunidades autónomas. "La riqueza es un recipiente líquido que se comparte y que interactúa permanentemente", ha aseverado. Así se ha pronunciado García-Page este viernes durante la entrega de los Premios de Turismo & Raíz Culinaria Castilla-La Mancha 2024, después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya precisado este viernes que el acuerdo sellado este verano entre el PSC y ERC para una "financiación singular" de Cataluña contempla ceder la recaudación del IRPF a la administración catalana, y la "vocación" de hacer lo mismo con más impuestos. "Me hace mucha gracia cuando alguien habla de solidaridad, cupo solidario hablan en algunas zonas. Pero bueno, si la riqueza es nacional, si la riqueza de Cataluña no es de Cataluña, es también nuestra y la de Toledo o la de Guadalajara es también de alguien que viva en Tarragona", ha abundado. El presidente castellanomanchego ha reflexionado que "la soberanía nacional reside básicamente en el hecho de redistribuir, en compartir la riqueza que es de todos". En este sentido, se ha preguntado "a quién se le puede pasar por la cabeza plantearse que la riqueza de todos ahora hay que computarla por trozos y que aquí cada uno tiene que dar un cupo". "Eso no cabe en la Constitución ni en cabeza alguna", ha proseguido, poniendo como ejemplo que en Europa "funcionan las cosas al revés" y el continente se dirige "hacia un elemento de convergencia" o que incluso en el aspecto militar "compartimos casi las fuerzas armadas con la OTAN y hemos abierto fronteras". "La solidaridad, que es una expresión maravillosa del castellano, no es aplicable en este caso porque uno da lo que es suyo. Por lo tanto, de lo que hablamos es de redistribución y, por supuesto, de que pague más el que más tiene y menos el que menos", ha concluido.

