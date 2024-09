CC exige al Gobierno que pida "ya" medios europeos para afrontar la crisis migratoria en Canarias

El secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, ha exigido este al Gobierno de España que solicite "ya" los medios europeos que "están a su disposición a falta de que los pidan formalmente", tal y como han reiterado recientemente la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen. La "inacción" del Estado es "cuanto menos incomprensible dada la situación de colapso que se está viviendo en Canarias con la llegada de menores no acompañados, y la dificultad de llegar a un acuerdo a nivel estatal para garantizar la distribución de los niñas y niñas por el resto de Comunidades Autónomas", lamentó. Para Coalición Canaria es de destacar que Von der Leyen no solo ofrezca el despliegue del Frontex, sino que también manifiesta su voluntad de participar en la reubicación de migrantes y en facilitar el diálogo con los Estados miembros que se hayan comprometido. El Gobierno de España "no puede perder más tiempo, y esta desidia lo que demuestra es que Canarias siempre ha recibido mayor compresión y empatía de Europa hacia su realidad que por parte de nuestro propio gobierno", señaló el dirigente nacionalista. "Así lo hemos corroborado, también, la semana pasada con la visita de Margaritis Schinas, vicepresidente de la comisión, que se ha puesto del lado de las islas y ha ofrecido la máxima colaboración y fondos, para los que son necesarios la ayuda del ejecutivo de Pedro Sánchez", indicó. Mientras esto sucede, "nuestro secretario general y presidente de Canarias lleva una intensa agenda diplomática y política desde hace un año ante la Unión Europea, el Gobierno de España y las ONG, que esperamos empiece a dar sus frutos en los próximos días, con la reunión que permita desbloquear la modificación de la Ley de Extranjería", afirmó David Toledo.

