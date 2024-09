Almeida asegura que hace tiempo que "dejo de escuchar" a Almodóvar y bromea sobre la "cosificación" de Sánchez

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que hace tiempo que "dejo de escuchar" al director de cine Pedro Almodóvar y ha bromeado sobre la "cosificación" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha señalado desde los jardines de Cecilio Rodríguez después de que Almodóvar agradeciera al presidente del Gobierno o como él le llamó, "Mr. Guapo", que acudiera este jueves a la gala de entrega del Premio Donostia y referirse a la ausencia del regidor de la exposición dedicada al cineaste en Condeduque. "Yo, la verdad, es que tengo que reconocer que ya suponía que no me iba a llamar Mr. Handsome. Pero también digo una cosa, nosotros, en Madrid, apreciamos y valoramos a Pedro Almodóvar en su calidad de director de cine e hicimos esa exposición", ha ensalzado Martínez-Almeida, Sin embargo, ha afirmado que hace "mucho" que dejó de escuchar las opiniones de Almodóvar aunque ha bromeado con que le empieza a preocupar "la cosificación que está habiendo de Pedro Sánchez. "Yo creo que a los políticos hay que respetarnos por lo que hacemos y no valorarnos por el físico. Eso a mí me beneficia, también lo tengo que decir", ha expresado.

