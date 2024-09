Marlaska apoya que se sancione la exhibición de simbología de ETA para que no se "manche el recuerdo de las víctimas"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado su apoyo al planteamiento de la consejera vasca de Justicia, María Jesús San José, de impulsar un régimen sancionador contra la exhibición de fotos de presos y símbolos de ETA o de otros grupos terroristas, porque "hay que cuidar y velar por la dignidad de las víctimas" y no se puede "manchar su recuerdo". En declaraciones posteriores a su intervención en el I Congreso de Derecho Penitenciario en el Colegio de la Abogacía de Vizcaya, en Bilbao, en el que ha apostado por la reinserción de los reclusos, el titular de Interior ha considerado "absolutamente correcto" que se realice "una labor de reconocimiento permanente a las víctimas del terrorismo, a su memoria". De esta forma, se ha referido a la intención de San José de imponer sanciones por colocar fotografías y simbología de ETA, con el fin de que desaparezcan de las calles y otros espacios públicos de Euskadi con el fin de fomentar la deslegitimación del terrorismo. "Yo siempre lo he dicho, y es así, que (las víctimas) son un referente ético para el conjunto de la sociedad española y muy particularmente en nuestra tierra, en Euskadi, donde tuvimos que afrontar momentos que no nos hubiera gustado y, evidentemente, los derechos de las víctimas, cuidar de su dignidad y de su integridad moral, es un principio básico", ha añadido Fernando Grande-Marlaska. Por ello, ha dicho que "toda medida que se adopte para que el recuerdo de las víctimas no sea manchado de ninguna forma, me parece absolutamente necesario y preciso". "Hemos dado muchos pasos adelante. Fuimos capaces de vencer dentro del marco del Estado de Derecho la sinrazón del terrorismo y ahora nos queda algo también muy importante, que es cuidar y velar por la dignidad de las víctimas del terrorismo, que son un referente para todos nosotros", ha concluido.

