Marlaska aboga por sancionar a quienes exhiban imágenes de ETA

Bilbao, 26 sep (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la propuesta de prever sanciones para quienes exhiban fotos y carteles de ETA, en aras a "cuidar de la dignidad y de la integridad moral de sus víctimas".

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, dijo este miércoles que "no es admisible éticamente" que puedan verse en las calles de Euskadi imágenes de los victimarios y de sus símbolos, por lo que propondrá una "reforma acotada" de la Ley de Víctimas del Terrorismo para incluir sanciones a la exhibición de esas fotos y carteles.

"Me parece absolutamente correcto que hagamos una labor de reconocimiento permanente a las víctimas del terrorismo y a su memoria", ha expresado este jueves Grande-Marlaska en declaraciones a los medios en Bilbao, después de inaugurar un congreso sobre Derecho Penitenciario.

Las víctimas de ETA "son un referente ético para el conjunto de la sociedad española y muy particularmente en nuestra tierra, en Euskadi, donde tuvimos que afrontar momentos que no nos hubiera gustado" y "toda medida que se adopte para que el recuerdo de las víctimas no sea manchado en ninguna forma me parece absolutamente necesario y preciso", ha defendido.

"Hemos dado muchos pasos adelante y fuimos capaces de vencer dentro del marco del Estado de derecho las sinrazón del terrorismo. Ahora nos queda algo también muy importante que es cuidar y velar por la dignidad de las víctimas del terrorismo", ha añadido.

Por otra parte, ha respondido a la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, quien pidió "una planificación ordenada" de la acogida de menores extranjeros no acompañados y que las instituciones no "esquiven" esa obligación porque los recursos de este territorio para atender a esos chicos están "al límite".

Grande-Marlaska ha destacado "el firme compromiso del Gobierno de España" para dar cumplimiento a su deber "en la protección de los colectivos vulnerables" y, en concreto, de esos menores.

"Estamos trabajando firmemente para la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y hacer factible una solidaridad interterritorial y para, en segundo lugar, dotarnos de los medios necesarios y precisos para garantizar esa atención, en lo cual el Gobierno de España ha tenido, tiene y tendrá un compromiso firme", ha sentenciado. EFE

