La Fiscalía rechaza que la Audiencia Nacional reactive la investigación contra 'Tsunami Democràtic' por terrorismo

La Fiscalía ha rechazado que la Audiencia Nacional (AN) reactive la investigación contra 'Tsunami Democràtic' a raíz de la denuncia interpuesta por dos policías nacionales que sufrieron lesiones durante las protestas. El Ministerio Público, en concreto, considera que los hechos descritos en ese escrito ya fueron investigados y archivados por el entonces instructor, Manuel García Castellón. En su dictamen, recogido por Europa Press, el Ministerio Fiscal pide que la denuncia de sendos policías sea acumulada a la causa que fue archivada --en la que se investigó por terrorismo a la plataforma independentista--"a los efectos que resulten procedentes". Fuentes fiscales explican que la postura del Ministerio Público es que no se debe abrir un nuevo procedimiento porque los hechos ya han sido investigados y las personas que denuncian ya figuraban en esa causa. Así, defienden que la denuncia sea remitida al juzgado que instruyó la misma para su posterior archivo. Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón archivó el pasado mes de julio la causa de 'Tsunami Democràtic' en la que figuraban diez investigados, entre ellas la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que la Sala de lo Penal invalidara todas las diligencias acordadas por el instructor en los últimos tres años porque el juzgado prorrogó la investigación el 30 de julio de 2021, 24 horas fuera de plazo. LOS POLICÍAS HABLABAN DE 'KALE BORROKA' La denuncia de los policías, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, explica que los dos uniformados "se ven en la obligación de emprender acciones legales para que se depuren las responsabilidades pertinentes frente a quienes organizaron, financiaron, planificaron y ejecutaron los actos violentos sufridos por los funcionarios del Estado en fecha 18 de octubre de 2019, pues, según su experiencia profesional, pudieron ser constitutivos de actos terroristas al estilo 'kale borroka'". Frente a ello, sostienen que lo "único" que hicieron fue cumplir las órdenes de sus superiores "con el objetivo último de proporcionar seguridad a los civiles y a las instituciones más elementales del país, haciendo respetar la legislación vigente y la Constitución". "Por ello, debemos defender la integridad del trabajo realizado por nuestros compañeros y hacer valer la memoria de aquellos que también sufrieron lesiones en los graves actos que se produjeron como consecuencia de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de octubre de 2019", dicen. Los agentes no dudan en afirmar que "se produjeron ataques terroristas por parte de sectores radicales y violentos" mediante movilizaciones que estaban "planeadas premeditadamente para atentar contra las principales estructuras del sistema económico y de transporte español, con la intención de desestabilizar la economía y aislar al país del continente europeo". En concreto, señalan que "la plataforma organizadora de todos estos actos radicales, violentos, organizados y terroristas es 'Tsunami Democràtic'", recordando que en su día la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil emitió informes identificando a los líderes de la plataforma independentista "detrás de los actos violentos y terroristas".

