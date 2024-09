La coportavoz de Podemos acusa a Manu Tenorio de promover un "acoso" contra ella y proferir mensajes "amenazantes"

La coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha acusado al cantante Manu Tenorio de proferir mensajes privados "amenazantes" y promover un "acoso" contra ella. La semana pasada la también coordinadora autonómica del partido en la Comunidad Valenciana acusó al interprete de fomentar un discurso "falso" sobre la okupación y "desprestigiar" a los inquilinos de una vivienda de su propiedad en Sanlúcar de Barrameda, al denunciar supuestos impagos del alquiler. Mediante un mensaje en la red social 'X', Pérez ha relatado que Tenorio ha enviado mensajes privados "amenazantes de madrugada", "insultos sin parar en televisión" y hasta ocho videos de Instagram mencionándola para que sus seguidores le "increpen". "Este hombre está mal", ha zanjado para desgranar que no la va a callar. La dirigente de Podemos comparte una publicación de 'Diario Red', en la que se expone que el cantante envió sobre la medianoche del 20 de septiembre un mensaje privado a un militante de Podemos, en el que hacía referencia tanto a él como a Pérez, portavoz estatal de la formación. "Voy a ser vuestro azote (...) os voy a azotar a ti y a tu compañera por mentirosos y embusteros y no corroborar la verdad", recoge este medio en relación a uno de los mensajes que habría dirigido a la coportavoz de Podemos. CHOQUE ENTRE TENORIO Y LA DIRIGENTE DE PODEMOS Tenorio, en declaraciones a Antena 3 sostuvo que estaba padeciendo una "inquiokupación" y que hace un año que no le pagan el alquiler del piso. Para la dirigente del partido morado, el cantante estaba "desprestigiando a unos inquilinos anónimos" y que Podemos iba "defender a los inquilinos que no tienen, como él, un altavoz dispuesto para su mentira". Pérez apoyó el relato de los inquilinos relativo al subrayar que Tenorio tendría una "una deuda muy importante con Hacienda y que, por tanto, la Administración le requiere a los inquilinos para que le paguen directamente a las arcas públicas". Un extremo que el artista negó al asegurar que no tenía ninguna deuda con Hacienda pero sí aplazamientos, como le ocurre a muchas personas. El cantante respondió a las críticas de la dirigente de Podemos al proclamar que esto no se podía consentir y en otras intervenciones posteriores dijo que tendría que dimitir.

