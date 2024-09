La CE expedienta a España y otros 16 países por normativa para informar de sostenibilidad

Bruselas, 26 sep (EFECOM).- La Comisión Europea ha abierto expediente este jueves a España y otros 16 Estados miembros de la Unión Europea por no adaptar totalmente a sus ordenamientos jurídicos nacionales la normativa europea que regula la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.

Además de España, Bruselas envió la carta a Bélgica, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia y Finlandia.

La Directiva en cuestión, de 2022, introduce nuevas reglas sobre informes de sostenibilidad y exige que las grandes empresas y las empresas que cotizan en bolsa divulguen información sobre los riesgos sociales y medioambientales a los que se enfrentan y sobre cómo sus actividades afectan a las personas y al medio ambiente.

Los 17 Estados miembros afectados "aún no han comunicado la plena transposición al derecho nacional de las disposiciones" de esa directiva, cuando el plazo de transposición expiró el pasado 6 de julio.

Esos países tienen ahora dos meses para responder y completar la adaptación de esas normas a sus derechos nacionales.

A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podría pasar a la segunda fase del procedimiento de infracción, que consiste en el envío de un dictamen motivado, último paso antes de la eventual denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La normativa de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas ayuda a los inversores y otras partes interesadas a evaluar el desempeño de sostenibilidad de las empresas, ha indicado la Comisión en un comunicado.

Las nuevas normas sobre informes de sostenibilidad se aplican a partir de los ejercicios financieros que comenzaron el pasado 1 de enero.

Bruselas advirtió de que, de no trasponer las nuevas normas, "no será posible alcanzar el nivel necesario de armonización de los informes de sostenibilidad en la UE y los inversores no estarán en una posición para tener en cuenta el desempeño de sostenibilidad de las empresas al tomar decisiones de inversión". EFECOM

mb/rja