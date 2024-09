El Gobierno destaca que Cataluña cumple con la Ley de Vivienda y la Generalitat ofrece "total lealtad"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha aplaudido el "cumplimiento" de la Ley de Vivienda por parte de Cataluña y la consejera del ramo de la Generalitat, Sílvia Paneque, le ha trasladado su "total lealtad" para encontrar soluciones a una " Así lo han expresado este jueves en declaraciones a los medios de comunicaciones antes de su primera reunión, en la que uno de los temas es la regulación de alquileres de temporada. La ministra ha querido "destacar" del nuevo Govern del socialista Salvador Illa "el cumplimiento de la Ley de Vivienda para beneficiar a los catalanes y a las catalanas". "Que la Generalitat haya declarado zonas tensionadas antes en 140 municipios y ahora ampliaremos a otros 131 municipios más, que significan el 90% de la población catalana, implica que en Cataluña podamos estar tomando y atendiendo a la dimensión del problema para dar respuesta a ese problema", ha valorado. Rodríguez ha resaltado que en Cataluña las personas pueden acogerse al índice de precios de referencia o que quienes quieran disponer de una vivienda para el mercado del alquiler puedan estar bonificándose hasta el 90% de las rentas. "Sin duda es una buena noticia poder gobernar con vosotros, poder hacerlo ampliando esa protección", ha manifestado, para comprometerse con Cataluña a seguir aplicando "medidas extraordinarias" para que las áreas tensionadas "dejen de serlo en el menor tiempo posible". En este punto, la ministra ha felicitado al Govern por haberse marcado el objetivo de 50.000 nuevas viviendas, así como por tener "como prioridad garantizar el acceso a la vivienda". Rodríguez, que ha ofrecido su "colaboración leal" a todas las administraciones, ha enfatizado que el acceso a la vivienda es un "drama de especial dificultad, especialmente para las personas jóvenes". Se tiene que atender con urgencia y "necesita de la implicación de todos", ha dicho. 8.300 MILLONES PARA 50.000 VIVIENDAS EN CATALUÑA Por su parte, Paneque ha transmitido la "total lealtad y colaboración institucional" del Govern hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dado que la vivienda es una "gran preocupación y un gran reto" para Cataluña. La consejera de Territorio, Transición Ecológica y Vivienda de la Generalitat ha dicho que para el Govern de Illa la vivienda es uno de los objetivos fundamentales, porque "bien es cierto que en Cataluña es uno de los problemas principales que traslada la ciudadanía". "Queremos trasladar precisamente la voluntad de trabajar en el ámbito de la vivienda para dar respuesta a este gran reto que tenemos en Cataluña, a garantizar el derecho a la vivienda y la protección de los alquileres", ha detallado sobre el contenido de esa primera reunión, que se ha celebrado en la sede del Ministerio. Paneque ha recordado el compromiso de promover 50.000 viviendas nuevas en Cataluña, que "no será fácil", aunque lo consideran "asumible". Ha destacado que para ese lograr ese objetivo se tienen que movilizar de aquí a 2030, según sus cálculos, unos 8.300 millones de euros a través de diferentes mecanismos. "Seguro que podremos trabajar conjuntamente con el Ministerio y ver qué líneas podemos colaborar para complementar estos recursos económicos", ha agregado. Paneque también ha criticado el voto en contra de Junts en el Congreso a la admisión a trámite de una proposición de ley para limitar el alquiler de temporada, lo que ha provocado, a su juicio, "consecuencias muy graves sobre la ciudadanía". "No se explica de ninguna manera que no se quiera tomar en consideración una tramitación que hubiera podido tener beneficios claros para Cataluña", ha lamentado, antes de añadir que explorarán vías para conseguirlo. Además, la consejera catalana ha dicho no tener todavía datos propios sobre el impacto en Cataluña de limitar los precios del alquiler en aplicación de la Ley de Vivienda.

