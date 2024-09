Turull (Junts) reprocha al Govern de Illa que prefiera "no molestar al PSOE" con el techo de déficit

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reprochado este miércoles al Govern del socialista Salvador Illa que prefiera "no molestar al PSOE" en vez de apoyar a su formación en la negociación sobre el techo de déficit. "El Govern, en vez de apoyar la negociación de Junts para conseguir más dinero para Cataluña, prefiere no molestar al PSOE. ¡Inaudito!", ha exclamado en un apunte en X recogido por Europa Press. Pese a todo, ha manifestado que Junts mantendrá su posición en defensa de los intereses de Cataluña "y no la confortabilidad del Estado".

Compartir nota: Guardar