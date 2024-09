Moreno: "Sánchez no tiene intención de resolver la financiación, está atrapado en una maraña de chantajes permanentes"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado seguro este miércoles de que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, "no tiene la más mínima intención" de resolver el problema de la financiación autonómica porque sigue "atrapado en una maraña de chantajes permanentes y peticiones exigentes que vulneran" el marco constitucional y un principio fundamental como la igualdad entre todos los españoles. Así se ha pronunciado Juanma Moreno durante su intervención el acto de apertura del VI Foro Andalucía Investors Day, que organiza el periódico El Confidencial, en Sevilla. Ha indicado que de la reunión que mantuvo el pasado viernes en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez extrae la conclusión de que no tiene la "más mínima intención" de solucionar el problema del actual sistema de financiación autonómica, que supone que Andalucía pierda 1.522 millones anuales y que se encuentre, por tanto, "infrafinanciada" frente a otras comunidades "sobre financiadas". "Yo no puedo entender, y lo digo con absoluta sinceridad y honestidad, que partidos políticos que se llaman progresistas y de izquierda no sean capaces de elevar la voz cuando de lo que estamos hablando es de privilegiar a unos ciudadanos sobre otros", ha indicado Juanma Moreno, en referencia al PSOE y a lo que supondría una financiación singular para Cataluña o "cupo catalán". Ha indicado que pidió a Pedro Sánchez en la reunión que diera marcha atrás en ese "cupo catalán" pactado entre el PSC y ERC, algo que va "contra" España y contra el "sentido común" de cualquier país occidental. "No se puede privilegiar una posición del independentismo, por muy necesaria que sea para tu supervivencia política, en detrimento de otros ciudadanos que viven en España", ha indicado Moreno, para quien no tiene ningún sentido "que nos carguemos la ordinariedad, la igualdad y la equidad, conceptos que son fundamentales para la cohesión". El estado, según ha añadido, tiene que ser garante de la "redistribución de riqueza e instrumento capaz de generar cohesión en torno a los ciudadanos para que todos crezcamos con las mismas oportunidades, las mismas obligaciones y los mismos derechos", ha indicado Juanma Moreno, quien ha expresado que no puede entender que, en España, "un partido que supuestamente se llama progresista --en referencia al PSOE, al que no ha nombrado-- está triturando las bases de la solidaridad entre las personas y las bases de la igualdad entre ciudadanos". Ha querido dejar claro que su Gobierno no puede permitir eso, porque Andalucía está "infrafinanciada" con el actual sistema de financiación autonómica, lo que "menoscaba" sus capacidades e impide competir en igualdad de oportunidades con las comunidades que están "sobrefinanciadas". "Esto no va de gobiernos ni de partidos políticos, sino de nuestro de nuestro presente y futuro como comunidad autónoma y país", ha indicado el presidente de la Junta, quien ha denunciado que Andalucía también está recibiendo menos fondos que otras comunidades para dependencia o para ayudar a los desempleados. Asimismo, ha querido dejar claro que la Junta no se va a dejar "arrastrar por cuentos" como el de la quita de la deuda: "Lo primero que tenemos que hacer es evitar las deudas y no podemos premiar al que se endeuda hasta las cejas haciendo políticas irresponsables y condenar al que ha tenido responsabilidades concretas en retener la deuda". Lo que tiene que procurar el Gobierno central, según ha añadido, es dar un "sistema que sea ecuánime, equilibrado y que podamos funcionar todos" y, por supuesto, que "todos seamos responsables en nuestros equilibrios presupuestarios y, por tanto, en nuestra capacidad de endeudarse". En definitiva, el presidente ha considerado que "ninguna supervivencia de nadie merece la pena que el país se hipoteque para el futuro". "Desde nuestras capacidades, dimensiones y fuerza vamos a trabajar y pelear para que eso no suceda en nuestro país", ha apuntado.

