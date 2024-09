Montero garantiza que presentará los presupuestos y el PP le acusa de "dar la espantada"

Madrid, 25 sep (EFECOM).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido este miércoles en que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado mientras que el PP le ha acusado de "dar la espantada" al retirar la votación de la senda de déficit para recabar el apoyo de Junts.

"Si a un Gobierno le quitas la mayoría parlamentaria, la capacidad, la capacidad para aprobar leyes en esta Cámara (Congreso), la posibilidad de aprobar un presupuesto (...) ¿qué es lo que queda?", ha criticado la popular Cuca Gamarra durante la sesión de control al Gobierno.

Gamarra ha reprochado al Gobierno, junto al también popular Borja Sémper, la retirada de la senda de déficit, en un movimiento que para el PP demuestra que el Ejecutivo no tiene "rumbo ni futuro".

"Ustedes son un foco de inestabilidad", ha advertido Sémper, quien ha señalado a los miembros del Gobierno como "expertos en excusas", y le ha reprochado la falta de apoyos parlamentarios para sacar adelante los presupuestos para 2025.

"¿Dónde está la mayoría progresista?", ha ironizado Gamarra.

En su respuesta, la ministra de Hacienda ha afirmado que el PP "va en solitario" y no tiene socios ni a nivel nacional ni autonómico. "A ustedes les plantó la ultraderecha de este país", ha subrayado.

En su opinión, el PP piensa que llegar a acuerdos con otros "significa ceder al chantaje, porque cree que el diálogo implica que los demás te impongan", por lo que ve a los populares "incapacitados para gobernar".

"¿Ustedes piensan que llegar a un acuerdo con el PNV, con Junts per Catalunya, con Esquerra Republicana o con los otros grupos es ceder a los chantajes? El Partido Popular está solo, no tiene capacidad de gobernar porque no hay ningún grupo que se pueda aliar con ustedes", ha zanjado la ministra. EFECOM

