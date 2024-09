Luis Carrión: "No siento que me esté jugando nada, sino tres puntos importantes"

Las Palmas de Gran Canaria, 25 sep (EFE).- El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Carrión, ha subrayado que tiene un nivel de confianza "muy alto" en sí mismo y no siente que se esté jugando nada en los próximos partidos, y sí "tres puntos importantes" en el primero de ellos, que le medirá este jueves al Real Betis en el estadio de Gran Canaria.

Aunque sigue sin conocer la victoria tras seis jornadas disputadas en LaLiga EA Sports y el equipo amarillo es colista en solitario, el técnico catalán mantiene un discurso optimista y confía en que la primera alegría del curso llegue ante el conjunto bético, que ha tenido dos días menos de descanso para preparar este partido.

"Hacía un montón de tiempo que no me hacían esta pregunta", ha respondido Carrión cuando se le ha cuestionado en rueda de prensa si siente que se juega mucho este jueves, y argumenta que tiene "mucha confianza" no solo en su trabajo, sino en los futbolistas que dirige.

Además, sostiene que esa seguridad de la que presume es recíproca desde la entidad grancanaria, con cuyos dirigentes está en "continua comunicación", por lo que se siente respaldado.

"Se agradece, pero no necesito demasiado apoyo por parte del club, sino de los jugadores, y confío a muerte en ellos, porque tenemos un buen bloque y hemos hecho cosas para tener algún punto más", ha relatado.

Carrión entiende que tienen que "mejorar" aspectos del juego, como por ejemplo ser "más contundentes en situaciones de área", no solo en la propia, sino también en la rival, para aprovechar las ocasiones que generan, como ocurrió en Pamplona ante Osasuna, en la última derrota (2-1), donde cree que tuvieron "seis claras" para marcar.

El preparador barcelonés cree que deben tener un rendimiento "continuo" y que en el partido frente al Betis "pasen las cosas que nosotros queremos", ante un rival del que ha elogiado su "buena asociación, salida desde atrás, y bloque alto en la presión", aunque como todos los equipos, también tiene defectos que tratarán de "explotar".

Carrión no esconde que los resultados de la Unión Deportiva "no están saliendo" como esperaban, pero se ven "con capacidad para hacer un buen partido y ganar al Betis", para lo cual necesitan exhibir "energía, hambre e ilusión", y transmitirlas desde el campo a la grada.

El entrenador amarillo no podrá contar con los defensas McKenna, Mika Mármol y Marvin Park, lesionados, aunque los espera recuperar "más pronto que tarde", y ha dejado abierta la posibilidad de que Álex Suárez, con un reciente esguince de tobillo, pueda jugar.

"Viendo la carencia que tenemos en defensa, está haciendo un esfuerzo para intentar llegar y tendremos que valorarlo, pero hay que agradecerle a Álex Suárez que esté poniendo en riesgo su tobillo por el bien de la UD Las Palmas", ha resaltado. EFE

