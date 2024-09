Ex alto cargo de Puertos dice que el contrato de la 'trama Koldo' tenía "un elevadísimo riesgo" y que buscaron blindarse

El que fuera secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares sostuvo en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga si hubo mordidas en la adjudicación de contratos para compras de mascarillas durante la pandemia en el 'caso Koldo', que en su equipo hubo reparos a la hora de tramitar un expediente porque la empresa vinculada a la presunta trama, Soluciones de Gestión, "pedía una transferencia --anticipo-- que (...) tenía un elevadísimo riesgo en ese momento", y por eso buscaron mantener la "indemnidad patrimonial" del organismo público. Así se recoge en el vídeo de su declaración ante el juez Ismael Moreno del pasado 11 de septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que especifica que ellos intentaron "mantener la indemnidad patrimonial del organismo público" y buscaron la "fórmula que garantizara" que no sufrirían "un perjuicio patrimonial". En este sentido, explicó a preguntas del fiscal del caso que no se trataba de un procedimiento de contratación normal y que venía directamente y "al cien por cien" desde el Ministerio hacia Puertos del Estado, incluyendo el nombre de la empresa adjudicataria. Al hilo, explicó que la orden de compra venía firmada por el propio ministro José Luis Ábalos, y que por tanto, "con una orden del ministro tramitada por el subsecretario, por encima de eso para un empleado público solamente hay una orden del Consejo de Ministros". "Es imperativo e indudable", dijo. Desde Puertos, y siempre reportando al presidente del organismo --Francisco Toledo--, se pusieron en contacto con la empresa y pidieron "un mínimo de documentación" a pesar de que no era necesario por el tipo de contratación. "Consideramos que estaba justificada (...) y pedimos a la empresa la documentación necesaria para hacer la tramitación", sumó. En concreto, solicitaron a Soluciones de Gestión "las escrituras de constitución de la sociedad", y comprobaron que "estaban al corriente de pago con la Seguridad Social y con sus obligaciones tributarias". Al hilo, recordó que efectivamente alguien del equipo puso el foco en que era una empresa "enana", pero él explicó que él entendió que era una "intermediaria". TRATO CON EL MINISTERIO Sobre sus conversaciones en esos días con el Ministerio, ha explicado que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, era quien "se encargaba de tutelar toda la ejecución de la contratación" desde el Ministerio de Transportes. Con todo, reconoció que no solo mantuvo contacto con el exasesor sino también con otros altos cargos del Ministerio como Javier Sánchez Fuenfría -- ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes--, Jesús Manuel Gómez --quien fuera subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana-- o Angélica Martínez --la secretaria general técnica--. En cuanto a sus contactos con Soluciones de Gestión, explicó que "la interlocución habitual era con Íñigo Rotaeche" --también investigado--, y que con el presunto 'conseguidor' de la trama, Víctor de Aldama, también tuvo conversaciones porque el mismo día que se adjudica el contrato le llamó para hablar de la logística para traer las mascarillas a España. Al hilo, indicó que a De Aldama le conocía de antes porque en una ocasión estuvo en Puertos del Estado con unas personas que querían traer fertilizantes, y añadió que él consideraba que tenía buena relación con Koldo García porque "cuando él hablaba siempre parecía que tenía el respaldo del Ministerio" y porque en la tramitación del contrato "había cosas que los dos sabían". TOLEDO Y RAMINATRANS El fiscal también le interpeló por el papel del entonces presidente de Puertos, y Sánchez Manzanares comentó que él le daba cuenta "por supuesto" de todo porque "es un organismo muy presidencialista". "Tiene todas las competencias y yo, telefónicamente, le iba informando del trámite de las gestiones y, cuando había alguna documentación, se la enviaba", recordó. Además, confirmó que fue Toledo quien recomendó a la empresa Raminatrans para que se encargara de la distribución del material una vez llegara a España. En este sentido, explicó que si bien en un inicio el planteamiento era hacer la distribución con medios del propio Ministerio, la realidad es que era una idea "infantil" poruqe "nunca se había abordado un suministro de este tipo". "Fue el presidente Francisco Toledo el que vio que eso era inviable", indicó, para sumar que dado que era "incapaces" para esa distribución, él dijo que "conocía a la empresa Raminatrans de su época en la que había sido presidente del Puerto de Castellón". "Consideró que era necesario contratar un transitario y por eso lo hicimos, digamos que fue por indicación del presidente de Puertos del Estado al cien por cien", aseveró. TERRAPLANET DEL SUR Cuestionado sobre la oferta de Terraplanet del Sur ofertando mascarillas a un precio considerablemente inferior al propuesto por Soluciones de Gestión, comentó que tuvo conocimiento de la misma pero que entró al sistema "tres días después" de la adjudicación original. "Yo se la envié al Ministerio, se la envié al presidente y esperamos instrucciones", añadió, para luego apostillar que quería dejar constancia de que "el nivel de incertidumbre en ese momento era elevadísimo, tanto con una como con otra".

