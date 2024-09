El PSOE asegura que pactará la senda con todos los socios después de que ERC exigiera entrar en la negociación

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha asegurado que negociarán la nueva senda de estabilidad con todos los grupos, después de que ERC se quejase del "chantaje" de Junts a los socialistas y exigiese que también negociasen con ellos el techo de gasto. "De la senda hablaremos con todo el mundo, como hacemos con todos y cada uno de los puntos de las cosas que llegan a este Congreso. Este Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista, es el del diálogo permanente. Si no, no hubiéramos sacado adelante nada", ha indicado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso al inicio de la sesión de control al Ejecutivo. López ha hecho estas declaraciones después de que el Gobierno retirase la votación de la senda de déficit al no contar con los apoyos suficientes para aprobarla y con la intención de negociar con Junts, tal como afirmó en la víspera la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. A continuación, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo que era "un error" que el PSOE no se "plante" ante lo que considera "el chantaje" de Junts y avisó de que el Gobierno va a tener que negociar ahora con ERC, que tiene intereses distintos a los del partido de Carles Puigdemont. EL PP ES UN "FRONTÓN" Por otro lado, al ser interrogado sobre si también van a hablar con el PP, López señala que el PP pone "condiciones imposibles" después de que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo pidiera retirar el "cupo separatista" para empezar a negociar. "Es que no están ellos, es que el Partido Popular es como un frontón, todo les rebota", ha indicado López que considera que "no están dispuestos porque acaban poniendo condiciones imposibles". "No, yo te apruebo el presupuesto si tú retiras el pacto con Esquerra. Saben perfectamente que nosotros tenemos un pacto con Esquerra y que lo vamos a cumplir. Por lo tanto, poner condiciones imposibles es un ejercicio de melancolía del Partido Popular que les a estar anclados en el no a todo", añade.

