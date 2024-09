Partidos de izquierda denuncian que hay represión del sector reaccionario en casos como los 'Seis de Zaragoza'

Sumar, Podemos, Bildu y Anticapitalistas han reclamado el indulto para para los jóvenes condenados en el caso conocido por los 'Seis de Zaragoza' y han alertado de que existen sectores reaccionarios en los aparatos del Estado, como en el judicial y policial, que buscan reprimir la movilización social en sentido progresista. Así lo han trasladado en una jornada organizada por Sumar en el Congreso centrada en demandar la medida de gracia como reparación a los cuatro jóvenes que ingresaron en prisión, condenados por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones a agentes policías, tras incidentes posteriores a una protesta contra un acto de Vox en Zaragoza en el año 2019. En la clausura del evento el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha alertado de que existe un "envalentonamiento de los fascistas y de la extrema derecha", que procede de la "doble vara de medir" que sistemáticamente se aplica en procesos judiciales dependiendo si la ideología de la persona es de izquierda o conservadora. "Una doble vara de medir que hace que lo que en un lado son palmaditas en el hombro, en otro lado son golpes, que lo que en un lado es mirar hacia otro lado, en este lado son calabozos, que lo que en un lado son absoluciones, en este lado es cárcel", ha lanzado para recalcar que esta diferencia de trato debe ser denunciada. Eso sí, Errejón ha contrapuesto que la aprobación de la Ley de Amnistía supone una lección importante, dado que hasta hace poco el PSOE decía que era "imposible" de aprobar esta norma, que los socialistas consideraron un "precio a pagar" por la investidura pero que grupos progresistas venían defendiendo desde hace tiempo por convicción. PROBLEMA DE RÉGIMEN Durante el evento también ha participado la diputada de Bildu Bel Pozueta ha alertado de que no se ha dado una "depuración seria" del franquismo en aparatos del Estado, que ahora saca sus "partes más reaccionarias" y su "basura ideológica en el caso de los 'Seis de Zaragoza' o en la sentencia en el caso 'Alsasua'. En consecuencia, ha demandado movilización para defender la libertad de expresión y lograr la excarcelación de estos jóvenes. El exeurodiputado y dirigente de Anticapitalistas, Miguel Urbán, ha criticado que el caso los 'Seis de Zaragoza' se ha producido con un Gobierno "de los nuestros", en referencia al Ejecutivo progresista, que tampoco ha propiciado aún la derogación de la Ley Mordaza una reforma del Código Penal. Por tanto, ha desgranado que hay que exigir mucho más que estas medidas y combatir la ola reaccionaria global, que está pasando como una "apisonadora" a la izquierda con otra forma de hacer política. Mientras, el dirigente de Podemos Jacinto Morano ha alertado de que lo "más grave" del caso de los 'Seis de Zaragoza' es que evidencia que si alguien se moviliza en sentido progresista tiene el riesgo de que "todo el peso del Estado caiga sobre él" y ha mencionado, en su caso, la condena que se impuso contra la coportavoz de su formación Isa Serra. Así, ha demandado la necesidad de derogar la Ley Mordaza y que existe un "problema de régimen de fondo", que trata de cortar de raíz todo gesto de "disidencia" y que el indulto a estos jóvenes será una victoria, pero no hay que olvidar de que existen el peligro de una ultraderecha que está asentada en poderes del Estado. Por otro lado, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha afirmado que el caso de los 'Seis de Zaragoza' es un ejemplo de la "guerra jurídica" y "represión" con personas de ideología de izquierda, sin perder de vista que esto es el resultado de una "correlación de fuerzas" y de un "déficit democrático" que se viene arrastrando en términos de restricción de derechos fundamentales y libertades públicas. En este sentido, ha agregado que los problemas complejos "no tienen soluciones sencillas" y que se puede "gritar proclamando líneas rojas o pedir que se rompan gobiernos", pero eso no funciona ni va a sacar de la cárcel a estos jóvenes. A su juicio, la movilización social progresista es la clave y que es tan importante el cambiar leyes como la interpretación que se hace de ellas, abogando por cambiar esa correlación de fuerzas en ámbitos como el policial o judicial. COMPROMÍS Y CHA, GABALGAR LAS CONTRADICCIONES DE GOBERNAR CON PSOE La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha manifestado que las organizaciones de izquierda sufren "lawfare" y que en el caso de su formación el ejemplo es el caso de la exdirigente Mónica Oltra, con la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir la causa contra ella por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Micó ha criticado que cuando surgió este proceso el PSOE no estuvo a la altura y que "muchas veces" es "frustrante" gobernar con los socialistas, pero a su vez ha reivindicado que cuanto más votos tengan formaciones como Bildu, Sumar, Compromís, BNG o Podemos y menos el PSOE, mejor le irá a las clases populares. Su compañero en el grupo plurinacional y diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, también ha reconocido que "cabalgar las contradicciones" de compartir Gobierno con el PSOE también se hace duro y ha alertado de que este caso revela que se te involucra en 'lawfare' si te manifiestas contra las proclamas "xenófobas" de Vox. "PRESOS POLÍTICOS" Y CRÍTICAS AL PRINCIPIO DE VERACIDAD POLICIAL Durante el evento se ha leído una carta de 'Javitxu', uno de los 'Seis de Zaragoza' que ingresó en prisión, que ha criticado el contexto de "escasa calidad democrática" por el auge de la extrema derecha y que con la Ley de Amnistía se ha perdido una oportunidad para dejar en libertad a todos los condenados en la izquierda por luchar por más derechos y libertades. Asimismo, ha asegurado que todo el proceso judicial que sufrió estuvo plagado de "mentiras, incoherencias y contradiciones". Del mismo modo Pablo Rochela, de la plataforma de apoyo a los 'Seis de Zaragoza' ha asegurado que estos chicos son "presos políticos" que solo se manifestaron contra la extrema derecha de Vox y que su condena fue "injusta", sustentada solo en la versión policial de los agentes. "La Policía y la judicatura están tomando partido, oh sorpresa, en favor de la extrema derecha", ha remachado. Mientras, el activista Jorge del Cura ha manifestado que la Policía como institución no es "democratizable" y que existen un compendio de leyes "mordazas" encaminadas a desmovilizar a los ciudadanos, para que éstos no se expresen ni asocien. Por su parte, el investigador sobre el derecho a la protesta de Amnistía Internacional, Daniel Canales, ha advertido de que existe una problemática con la "preponderancia" de la versión policial como "única prueba" en este tipo de causas, dado que los jueces se suelen apoyar en ellas para emitir condenas de este tipo. A su vez, el poeta Alberto García Teresa ha proclamado que en el caso de los 'Seis de Zaragoza' lo que se ha "encarcelado es la protesta contra el fascismo y la defensa de los derechos humanos".

