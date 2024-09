Nikki García deja de "ser la voz de todos" en Google para volver a ser 'La mejor actriz'

Guillermo Vázquez

Madrid, 24 sep (EFE).- Durante siete años ha sido la voz que ha guiado a más españoles a su destino a lo largo y ancho del planeta en Google Maps. Ahora, la actriz madrileña Nikki García retoma su faceta como cantante y presenta 'La mejor actriz', adelanto de su primer álbum como solista.

La pasada semana, la voz de García fue sustituida en el sistema de Google, una "feliz coincidencia", según reconoce en una entrevista con EFE en el estudio La Virgen, entre sesiones de grabación de su álbum: "Mucha gente me dice por redes que le da pena, pero estoy contenta, es una especie de símbolo, he recuperado mi propia voz, he dejado de ser la voz de todos para ser la mía propia".

"Llevaba siete años sin sacar música propia y el mismo día que saco mi primera canción en español, es el día que me sustituyen. Ha sido una casualidad brutal, una casualidad que me da ganas de creer en fuerzas superiores." comenta ente risas la actriz y cantante.

Un trabajo que empezó y terminó hace siete años, aunque según reconoce, no supuso un cambio sustancial en su carrera: "Tuve que seguir trabajando mucho de muchas cosas, haciendo anuncios, audiolibros, podcasts, muchos videojuegos... Realmente mi vida como tal no cambió mucho. Cambió cuando la gente se enteró de que no era una máquina lo que había detrás, si no una persona".

La extensa carrera de la madrileña está plagada de logros más allá de poner la voz a un navegador. García ha participado en el noticiario satírico El Mundo Today y ha sido la voz de Jasmine en la versión de acción real 'Aladdin' (2019).

"Empecé a estudiar doblaje por las películas de Disney", confiesa la actriz, que señala que "fue un hito" en su carrera.

"Cuando tuve la oportunidad de hacer las pruebas estaba nerviosísima, me temblaba todo el cuerpo, creo que rompí el atril de un manotazo, pero al final salió, les gustó mucho, no solo a Disney españa, sino a Disney Estados Unidos, nos felicitaron por el trabajo", recuerda la madrileña.

'La mejor actriz' sin embargo no es su primera incursión en el mundo de la música. En 2017 lanzó un EP de pop electrónico titulado 'We've got something', un lapso de siete años entre los que tuvo tiempo de participar en otros proyectos: "Entre medias monté una banda con unos amigos, una banda de folk-country, americana, De la Sierra.", explica la artista.

"El folk y country forman parte de mi historia, el gospel también, hice un disco de gospel en 2010. He hecho cosas muy distintas, he ido bebiendo de muchos géneros y todo eso me ha aportado mucho", señala la artista, que incluye también a Taylor Swift como una de sus principales influencias, no sólo en lo artístico, si no también en lo personal.

"Lo más interesante para mi de Taylor Swift es su propio discurso como artista, eso es lo que me interesa. Su discurso narrativo-artístico me nutre muchísimo. Inevitablemente me ha acabado influyendo mucho" reconoce la solista, que también cita a Jeff Buckley y a la joven cantautora británica Holly Humberstone.

El disco, según reconoce la propia cantante, aún no tiene fecha de salida, pero este adelanto, de un estilo íntimo, según reconoce la propia autora: "En esa canción he puesto cosas muy personales, muy dolorosas, muy íntimas, la emoción con la que la gente me escribe y me dicen lo que sienten cuando escuchan la canción es bastante abrumador".

Ojalá el disco llegue con el mismo nivel de intensidad emocional que este tema, porque en realidad es lo que necesito hacer, es lo que me pide el cuerpo. Necesito dejar de ser actriz, no a nivel literal, pero necesito dejar de esconderme y ponerme disfraces y empezar a hablar de lo que me importa", confiesa García.

El álbum estará disponible a principios de 2025, sin que la propia artista haya podido precisar fecha de lanzamiento ni de presentación en directo, aunque se muestra entusiasmada por volver a tocar en directo: "Estoy deseando volver a un escenario. Todo lo que venga lo voy a recibir con los brazos abiertos" EFE

