El PP pide a Armengol que tome medidas ante las reiteradas ausencias de ministros a las sesiones de control del Congreso

MADRID, 24 (EUROPA PRESS9 El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, que actúe ante las reiteradas ausencias de ministros a las sesiones de control al Gobierno y ha señalado, en concreto, a la todavía vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y al titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por haber faltado, según sus cálculos, a más de la mitad de los plenos de control que han tenido lugar en el primer año de legislatura. El PP ha trasladado esta queja mediante un escrito a la presidenta de la Cámara que quiere que se trata en la Mesa del Congreso y en el que pide que se cree un grupo de trabajo para intentar poner fin a esta situación. El dirigente 'popular' sostiene que "no es normal" que a cada sesión falten seis o siete miembros del Gobierno y que no justifiquen esas ausencias con "una agenda superior que les impida acudir" a la Cámara. "No puede ser que los ministros se inventen agenda para evitar su presencia en los plenos", ha apostillado. GOBIERNO EN REBELDÍA Tellado ha enmarcado este comportamiento en la "estrategia de faltar al respeto al legislativo de forma continuada" que, a su juicio, ha desplegado el Gobierno de coalición, del que dice que "está en rebeldía" y "huye" del Congreso porque "no quiere rendir cuentas". Por todo ello, ha pedido a Armengol que busque fórmulas para obligar los ministros a justificar debidamente "la causa mayor" que les impide ir al Congreso y que su presencia "no quede al arbitrio del interés partidista y de qué ministro le interesa al gobierno esconder cada semana".

