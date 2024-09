Ayuso expone su rechazo al cupo catalán y a la estrategia de Sánchez en un extenso discurso ante la plana mayor del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expuesto este lunes su rechazo frontal al llamado cupo catalán y a la estrategia que ha iniciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el objetivo de "dividir" al Partido Popular durante un extenso discurso ante el Comité Ejecutivo del PP, según han señalado a Europa Press fuentes 'populares'. Tres días después de que Pedro Sánchez haya abierto su ronda de contactos con los presidentes autonómicos, Ayuso ha aprovechado esta reunión de la plana mayor del PP para explicar a puerta cerrada por qué está lanzando un duro mensaje de oposición contra la financiación singular de Cataluña. Ha sido la única presidenta de CCAA que ha pedido la palabra dentro del Comité Ejecutivo, que ha contado en esta ocasión con varias ausencias por motivos de agenda, como la del andaluz Juanma Moreno, el gallego Alfonso Rueda, la extremeña María Guardiola o el aragonés Jorge Azcón. Los 'barones' del PP que han viajado a Madrid han vuelto a verse las caras poco después en un almuerzo convocado por Alberto Núñez Feijóo en un restaurante madrileño. EXPONER SU OPOSICIÓN "DESDE LA LEALTAD" A FEIJÓO Ayuso --que por el momento no ha confirmado si acudirá o no a Moncloa cuando la convoque el presidente del Gobierno-- ha criticado que Sánchez haya emprendido una estrategia para intentar dividir al partido y quitar autoridad a Alberto Núñez Feijóo. Además, ha defendido una vez más la multilateralidad en la negociación de la financiación autonómica. Tras asegurar que no pretendía decir a los presidentes lo que tenían que hacer, la presidenta madrileña ha querido dejar claro en su intervención que actuaba desde la "lealtad" a Feijóo, un mensaje que, según las fuentes consultadas, ha repetido en más de una ocasión. También ha utilizado su extenso discurso para criticar una vez más el trato que el Ejecutivo central dispensa a Madrid, avisando que no es lo mismo estar a pocos kilómetro de Moncloa que a cientos de kilómetros, han añadido fuentes del partido. En el cierre de la reunión, Feijóo ha dicho compartir esta reflexión de Ayuso y ha aprovechado para aclarar ante la plana mayor del PP que no hay que confundir la financiación singular con los catalanes. Así, ha recalcado que el PP no tiene nada contra Cataluña y los catalanes sino contra el llamado "cupo separatista" que perjudica a las demás CCAA. Previamente, en su intervención abierta a los medios, Feijóo ha garantizado que todo el PP será "firme" ante "privilegios" como el llamado cupo catalán, añadiendo que Cataluña "tampoco logra nada financiando la causa del independentismo y empobreciendo a la sociedad catalana". El líder del PP ha garantizado que el PP defenderá la igualdad y la solidaridad territorial, sin entrar a precisar iniciativas concretas de actuación. Este mismo lunes, a su llegada al Comité Ejecutivo, varios 'barones' del PP han mostrado su disposición a salir de nuevo a la calle, como ya hicieron con la amnistía, algo que 'Génova' enfría en este momento. "No lo descartamos pero no lo hemos contemplado ahora", según fuentes del equipo de Feijóo. MARGALLO DICE QUE EL GOBIERNO "HA MENTIDO" SOBRE VENEZUELA También ha tomado la palabra el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, que ha criticado que con Pedro Sánchez el independentismo va conquistando parcelas de soberanía dentro de su objetivo de llegar a la independencia fiscal. Tras enfrascarse en un debate semántico sobre la diferencia entre cupo y concierto, ha alertado de que puede ir desapareciendo el Estado de Cataluña. "A este paso solo va a quedar el Corte Inglés. Y porque no les molesta el nombre", ha exclamado, según las fuentes consultadas. Margallo también se ha referido a la situación en Venezuela y ha asegurado que el Gobierno "ha mentido" al asegurar que no hubo negociación en relación con la salida del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, si bien ha advertido que sostener que el Gobierno le ha coaccionado es una afirmación que no van a poder probar ni demostrar. Además, ha defendido poner el punto de mira en Pedro Sánchez, más que en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, según han indicado a Europa Press fuentes del partido. NUEVO SECRETARIO DE POLÍTICA INTERNACIONAL DEL PP También ha intervenido a puerta cerrada la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha indicado que una vez culminado el ciclo electoral, el PP tiene que centrarse en dar respuesta a los problemas de los españoles, con mención específica a la emergencia migratoria o la financiación autonómica. Asimismo, ha recordado el acuerdo para la EBAU "justa" y ha hablado de la conciliación como uno de los ejes del nuevo curso político, han añadido fuentes del partido. El Comité Ejecutivo del PP ha refrendado este lunes el nombramiento de Ildefonso Castro como nuevo secretario de Política Internacional de la formación, en sustitución del eurodiputado Gabriel Mato, que pasará a presidir la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat). Castro, nacido el 4 de mayo de 1964 en Ferrol (A Coruña), ingresó en 1992 en la Carrera Diplomática. En su dilatada carrera, ha desempeñado cargos como el de secretario de Estado de Asuntos Exteriores (2017-18), director general de Asuntos Internacionales de Presidencia del Gobierno (2012-17) o embajador en Irlanda (2018-22). ALMUERZO COMENTANDO LA NUEVA COMISIÓN EUROPEA Al término del Comité Ejecutivo Nacional, Feijóo y casi todos sus presidentes se han dirigido a un restaurante cercano, donde en un tono más distendido e informal han repasado las prioridades del curso político. Además, Feijóo ha trasladado a sus 'barones' que harán otro retiro de varios días como el que mantuvieron en Córdoba el pasado mes de marzo para intercambiar medidas de gestión y establecer una hoja de ruta de coordinación territorial entre las comunidades que gobiernan. De allí salieron acuerdos como impulsar una EBAU común en 2025. Durante la comida, Feijóo les ha informado de su viaje a Roma y Atenas para verse con Giorgia Meloni y Kyriákos Mitsotákis dentro de su gira para buscar apoyos para una alianza europea contra la inmigración ilegal. También han comentado la nueva Comisión Europea que presidirá Ursula von der Leyen, destacando que la ministra Teresa Ribera no tendrá tanto peso político como sostiene el Gobierno de Sánchez, según han indicado a Europa Press fuentes presentes en el almuerzo.

Compartir nota: Guardar