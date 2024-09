Alguacil destaca que "la ilusión es la misma que el primer año"

San Sebastián, 24 sep (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, en la previa del primer encuentro europeo ante el Niza, destacó que "la ilusión es la misma que el primer año: Nueva competición, nuevo formato, pero la ilusión es la máxima".

Sobre el rival que mañana estará delante, el técnico guipuzcoano valoró que le ha gustado mucho, ya que "es muy atrevido, con mucha calidad, y eso supone un reto muy importante".

Al hilo de la polémica de Sheraldo Becker y el incidente en la noche donostiarra que tuvo el pasado fin de semana, Alguacil optó por quitarle hierro al asunto: "Lo de Sheraldo Becker no me ha gustado, pero un error lo puede cometer cualquiera. No va a cambiar nada para mí. Él sabe que lo hizo mal y ha pedido perdón".

También compareció el defensa cedido por el West Ham, Nayef Aguerd, quien valoró la Liga Europa como "una competición en la que el equipo quiere demostrar el nivel de la Real".

Ante la mala racha por la que atraviesa el equipo en este arranque liguero, el marroquí declaró no tener dudas de que "el equipo tiene mucha calidad" y mañana lo demostrará saliendo a ganar el partido.

No será un paseo de encuentro, algo que dejó muy claro Aguerd: "Será un partido muy difícil, ya que el rival es un gran equipo, pero sabemos que tenemos que darlo todo para llevarnos la victoria". EFE

