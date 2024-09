Turull (Junts) anuncia que votarán en contra del techo de gasto el jueves y exigen al Gobierno modificarlo

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado este lunes al PSOE de que el jueves volverán a votar en contra del techo de déficit en el pleno del Congreso si no modifican la propuesta. "Lo hemos dejado claro. Si se presenta la misma propuesta que se votó en contra, evidentemente se votará en contra. Si se modifica, se analizará la modificación y se decidirá el voto. A nadie debe sorprenderle", ha sostenido este lunes en rueda de prensa en Girona para presentar la oficina parlamentaria de la formación. NO CONSOLIDAR EL "CAFÉ PARA TODOS" Según Turull, será responsabilidad de los socialistas si no hay Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no de los siete diputados de Junts. "A nadie le debe sorprender: todo lo que sea consolidar el 'café para todos' o todo lo que agrave el déficit de Cataluña nunca tendrá nuestro voto", ha subrayado. LLAMAMIENTO A ILLA Y todo ello después de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el PSOE se reunieran el viernes en Suiza para tratar de reconducir las relaciones. El secretario general de Junts también ha llamado al presidente catalán, Salvador Illa, a reclamar un techo de déficit más favorable para la Generalitat: "Nuestra prioridad es atender a los ciudadanos de Catalunya. La suya es que Pedro Sánchez tenga una legislatura tranquila".

Compartir nota: Guardar Nuevo