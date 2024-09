PP y Vox aprueban tramitar la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria

PP y Vox han sacado adelante este lunes en el pleno del Parlamento de Cantabria la toma en consideración de la proposición de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la Comunidad Autónoma. Con ello, se inician los trámites legislativos para eliminar esta norma autonómica aprobada la pasada legislatura por PRC y PSOE, que han votado en contra y se han comprometido a impulsar una nueva ley cuando vuelvan a tener mayoría parlamentaria. De esta forma, PP y Vox inician en Cantabria el camino ya realizado en Aragón, Castilla y León y Valencia para derogar la ley regional de Memoria Histórica y, además, se hace por tramitación de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos para que la norma esté oficialmente derogada. La propuesta para derogación esta ley ha marcado el inicio del debate en el pleno de la Cámara regional de este lunes, al que han asistido integrantes de la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria. PP: "MEJOR CONVIVENCIA SIN ESTA LEY" Desde el PP, que llevó en su programa electoral de 2023 la derogación de esta ley, el diputado Iñigo Fernández ha defendido la proposición de ley propuesta por su grupo porque "la convivencia en la región será mejor sin esta ley". Fernández ha justificado la iniciativa porque la ley se aprobó "sin ningún consenso", lamentando que fue "una imposición" del PSOE al PRC en el Consejo de Gobierno y posteriormente al resto del arco político en el Parlamento y ello, ha asegurado, "pese al ofrecimiento de diálogo sincero" que realizaron los 'populares'. "Esta ley nació con un pecado original: estableció víctimas de primera y de segunda, con reconocimiento y reparación de las víctimas que se opusieron al golpe militar y con subvenciones para financiar las actividades de las asociaciones de memoria histórica de un bando, no del otro", ha señalado el parlamentario del PP. Para Fernández, derogar esta norma es "dar un paso en defensa de la convivencia, de las libertades y de las instituciones democráticas frente al atropello que supuso aprobar una norma de este tipo a las bravas y por imposición del tercer partido en la Cámara". Al concluir, Fernández ha asegurado que los 'populares' están "abiertos a sentarnos y hablar" de cara a sacar adelante una nueva ley con consenso, "lo que no se hizo hace tres años cuando se aprobó aquella ley a las bravas". Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, ha defendido esta derogación porque "no pueden estar en vigor normas que provocan el rencor y la división entre los españoles" y ha reivindicado que en otras comunidades, junto al PP, su partido ha sacado adelante leyes de "reconciliación, donde se respeta la memoria de todas las víctimas". Díaz ha criticado que esta ley se hizo "para reescribir la historia, al gusto de un parte", con una "visión sectaria impuesta por los socialistas" en las Comunidades Autónomas. "Las cosas no se hicieron bien y ahora se pretenden solucionar", ha señalado, y ha defendido los "derechos de todas las víctimas, de ambos bandos". Así, ha considerado que la ley vigente "es un atentado contra la libertad política, de pensamiento, de cátedra... es un instrumento para dividir a los españoles, con una visión entre buenos y malos"; en definitiva, ha dicho, "una memoria histórica que busca el enfrentamiento social". COMPROMISO DE PRC Y PSOE A APROBAR UNA NUEVA LEY Frente la postura de los 'populares' y Vox, regionalistas y socialistas han expresado su compromiso de aprobar una nueva ley de memoria democrática cuando vuelvan a tener "mayoría" parlamentaria y han lamentado que el PP, con el apoyo de Vox, elimine una norma que daba "dignidad". Así, el portavoz del PRC, Antonio Hernando, ha considerado que "es un día triste" porque se deroga una ley, "la más debatida de la anterior legislatura", al tiempo que "se ataca la libertad, la convivencia y las libertades que reconoce la Constitución Española". Sobre la oferta de diálogo a la que se ha referido el PP, Hernando ha recordado que fue una petición de suspender la tramitación de la ley para crear una mesa entre todos los partidos y le ha hecho la misma propuesta: "Se lo propongo yo también. Suspendan ustedes la tramitación de la derogación y creen una mesa de todos los partidos". "Acepten su propia propuesta", ha apostillado. "La Ley de Memoria representa una justicia histórica. No es una amenaza para la convivencia de esta región y lo único que pretende es recuperar la memoria, la dignidad. La justicia de todos, sin bandos, sin vencedores ni vencidos, de las personas. Hay que ser humanos y defender los derechos de todos", ha reclamado Hernando para quien, "si se inicia la tramitación de la derogación de esta norma, estarán rompiendo esa máxima que tanto les llena a ustedes (PP y Vox), que es el apoyo a la Constitución Española del 78". Mientras que el portavoz del PSOE Mario Iglesias ha denunciado que el PP "siempre ha estado en contra de cualquier ley que avance en derechos" como, ha dicho, es el caso de la Ley de Memoria Democrática, que defiende los "derechos humanos, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación". "La Memoria Histórica no tiene nada que ver con resentimiento, con ajuste de cuentas, con venganza, sino con reclamar justicia y dignificación para las víctimas", ha reivindicado Iglesias, que ha lamentado que el PP justifique la propuesta de derogación en la convivencia cuando "les cuesta llamar dictadura a los 40 años en los que el franquismo tuvo sometido a este país y sus ciudadanos". "Dejen de blanquear la dictadura", ha reclamado a los diputados 'populares' y de VOX. Y les ha espetado que "mienten al decir que la ley solo es para un bando" cuando ésta también ampara la búsqueda y recuperación en una sima de Bejes, en Liébana, de los restos de Eloy Campillo "que era un alcalde pedáneo de derechas asesinado por el maquis". "Por lo tanto, no vuelvan a decir que esta ley es sólo para unos, porque es para todas las víctimas", ha enfatizado. TRAMITACIÓN Pese a que la proposición de ley para derogar la Ley de Memoria Histórica se hará con tramitación de urgencia, tal y como han acordado PP y Vox, ésta tendrá que pasar por la Comisión parlamentaria correspondiente. De esta forma, una vez aprobada la toma en consideración en el pleno de este lunes, la Mesa del Parlamento acordará su envío a la comisión competente y la apertura del plazo para que los grupos soliciten comparecencias y, posteriormente, se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas.

