IU reivindica su apuesta por alianzas amplias en la izquierda alternativa: "No sobra nadie en los espacios de unidad"

La secretaria de Organización de IU, Eva García Sempere, ha afirmado que su formación va a apostar por alianzas "amplias" en la izquierda alternativa, tanto a nivel de partidos como en el ámbito social, y considera que "no sobra nadie" en el objetivo de construir la unidad popular. Así lo ha trasladado en rueda de prensa telemática en relación a la posición de la formación de cara al debate que se organizará en la fiesta anual del PCE para reflexionar sobre la convergencia entre formaciones a la izquierda del PSOE, donde participarán representantes de Podemos, IU, Sumar Compromís, Bildu y Podemos. En el caso de IU será su coordinador federal, Antonio Maíllo, el que participe en ese foro mientras que en el lado de Podemos asistirá la coportavoz María Teresa Pérez. A su vez, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez serán otros cargos que asistan a ese debate. Sempere ha explicado que IU a ese diálogo entre formaciones IU llevará una postura que "no sorprende a nadie" y es la misma que viene defendiendo en los últimos años: la necesidad de tejer alianzas con organizaciones políticas, sociales, sindicales y "con todo aquel que quiere aportar un granito de arena para construir una alternativa" que permita "vivir mejor y enfrentar a la extrema derecha. "No sobra nadie en los espacios de unidad popular, no sobra nadie en las alianzas amplias de izquierdas y progresistas, y nosotras pues vamos a hacer ese papel de trabajar para que así sea", ha manifestado la responsable federal de Organización. Por otro lado, ha explicado que en la fiesta anual del PCE el líder de IU expondrá las líneas maestras de la 'Convocatoria por la democracia', un foro que quiere reunir a fuerzas "sociopolíticas" del arco progresista para compartir soluciones ante el avance de la ola reaccionaria.

