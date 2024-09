Puigdemont avisa al PP de que Junts no busca desgastar ni apoyar sino pactar por Cataluña

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido este sábado al PP de que la vocación de Junts "no es dar estabilidad ni desgastar a nadie" sino obtener acuerdos para los intereses catalanes, ha afirmado en una publicación en X recogida por Europa Press. Lo ha dicho en referencia a que fuentes del PP han explicado a Europa Press que ultiman una "ofensiva legislativa" en el Congreso para reflejar una debilidad parlamentaria del Gobierno y una alternativa: desplegarán en próximas semanas iniciativas socioeconómicas en que buscarán apoyos de grupos como PNV y Junts, intentando desarmar el bloque de investidura. Puigdemont ha replicado que quien ayude a los objetivos de Junts obtendrá apoyo, "sea para gobernar, sea para hacer oposición", mientras que no obtendrá apoyo quien haga lo contrario o quien les engañe. "No va de bloques ideológicos ni de las rivalidades domésticas que mantienen los partidos españoles", ha añadido. NEGOCIAR "PIEZA A PIEZA" Por eso mismo, ha asegurado que Junts no tendrá esos condicionantes para su voto sobre el techo de gasto, que el partido decidirá "en función de aquello que hay en la mesa de negociación para este caso concreto". Para él, "cada cosa tiene su negociación y sus objetivos. Y hay que negociar pieza a pieza", por lo que ponerse de acuerdo en una cuestión no implica ponerse de acuerdo en la siguiente. "Y al revés: que en una no nos hayamos puesto de acuerdo no presupone que en la siguiente tampoco nos pondremos", ha avisado.

