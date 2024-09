Borja Jiménez: "Un punto fuera de casa tiene que ser positivo"

Getafe (Madrid), 22 sep (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, aseguró este domingo en rueda de prensa que un punto fuera de su estadio, como el que consiguió ante el Getafe tras empatar 1-1 en el Coliseum, "tiene que ser positivo" para su equipo, que además, a su juicio, firmó tablas de manera "justa".

El técnico del conjunto pepinero reconoció que el punto "sabe a poco" por el gol que marcó su equipo (Jorge Sáenz) en el tramo final del choque, aunque dejó claro que sumar fuera de su terreno de juego siempre es positivo para el Leganés.

"El punto cuando tienes los tres cerca, sabe a poco. Ha sido un partido muy igualado. Muchas interrupciones, muchas disputas y era lo que creíamos que se podía dar. Hemos tenido capacidad de competir a nivel de duelos, de situaciones de juego directo con el Getafe. Eso es positivo. Contentos por eso. Ha habido pocas ocasiones. Hemos tenido una al palo, ellos también. Un punto fuera de casa tiene que ser positivo. Hemos tenido cuatro salidas y hemos puntuado en tres. El equipo es muy competitivo y eso es lo que más tranquilidad nos da", dijo.

También habló del penalti que transformó Borja Mayoral en el minuto 84 y que sirvió al Getafe para empatar: "En una acción parecida en el Getafe contra el Betis no se pitó y hoy sí. Eran iguales. Unas veces se pitan y otras no. Han decidido pitarlo. Pero eso sí, los árbitros intentan tener buenas actuaciones".

Además, habló sobre la rivalidad de ambos equipos, el Getafe y el Leganés, y destacó el buen comportamiento general de ambas aficiones pese a algunos cánticos que criticó.

"Es cierto que ha habido algún cántico fuera de lugar. Por desgracia ocurre en todos los campos. Personalmente tenía algo de miedo de que ocurriera algo fuera del estadio más allá de unos cánticos. Nadie merece ser descalificado, ni una población ni una persona. Máximo respeto para todas las personas, de cualquier raza y lugar. Han disfrutado dos aficiones separadas por un kilómetro y ha asistido ese respeto. Los equipos han sido parte de ese disfrute. Ha sido noble y sano. Podemos pedir respeto a todas las aficiones. Que haya rivalidades pero que nos respetemos", destacó.

También habló sobre el marcador final, del que dijo que "puede ser justo" porque las ocasiones del Getafe y del Leganés fueron similares.

"Ha sido un partido sano, disputado, con disputas sin mala intención. Lo he vivido muy ilusionado. La afición me ha transmitido todo lo que significaba el derbi. Nos hemos encontrado las calles de gente, ha habido respeto mutuo entre las dos aficiones y creo que ha sido muy bonito. Ojalá estemos muchos años los dos equipos en Primera para vivir este derbi", apuntó.

"Ha sido un derbi con mucha intensidad buena en cada disputa. La pelota llegaba al área, segundas acciones... Lo he vivido como un partido de mucha intensidad que en cada momento podía haber gol. Pero lo más importante es que la gente vuelva tranquila a casa y que con un puntito más seguimos hacia delante", agregó.

Asimismo, habló sobre Javi Hernández, que entró en la convocatoria pero de quien desveló que está enfermo desde el jueves.

"No sabíamos cómo iba a evolucionar estos dos días. Se ha levantado muy mal y ha venido por estar con nosotros. No podía participar. Con Javi en el once podíamos haber jugado con cuatro con Juan Cruz por delante. Han funcionado muy bien Juan y Munir en la primera parte. Ha ido muy bien. Nos costaba un poco cuando giraban la pelota. Nos falta claridad cuando recuperamos para jugar al otro lado. Todavía nos queda", declaró.

Sobre la presencia en el once del portero Marko Dmitrovic en el lugar de Juan Soriano, informó de que era una decisión que había tomado hace cuatro días porque quería comprobar como compite otro de sus guardametas. "Juan lo está haciendo muy bien y queríamos ver a Marko. Es atípico que los porteros roten, pero algunos equipos lo hacen", explicó.

Por último, se refirió a la suplencia de Haller: "Es cuestión de minutaje. Llevaba un tiempo parado, ha venido y ha jugado dos de inicio y era el tercero de la semana. Tenemos cinco delanteros de muchísimo nivel. Haller ha aparecido cuando había menos ataques. Ha habido dos situaciones, se mueve bien en el área". EFE

