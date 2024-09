Alamany defiende que ERC vuelva a "liderar el discurso nacional" tras su congreso

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha reivindicado este sábado que su partido vuelva a "liderar el discurso nacional" en Catalunya desde el independentismo y la izquierda tras el congreso de los republicanos el 30 de noviembre. Así se ha expresado en un discurso tras ser anunciada por el expresidente de ERC Oriol Junqueras, como la secretaria general de la formación si su candidatura gana el congreso y él vuelve a presidir el partido. En la presentación de la candidatura en Olesa de Montserrat (Barcelona), Alamany ha asegurado que la "nueva Catalunya libre y justa no la harán los de siempre", citando a Junts, el PSC y al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. También ha dicho que forma parte de una generación que sufrió de primera mano las consecuencias de la crisis económica de 2008, y que actualmente hay generaciones frustradas con la política porque "mientras el mundo cambia, la política se mantiene impasible a adaptarse". MARCAR LA "AGENDA POLÍTICA" Para Alamany, en el inicio del 'procés', ERC marcó la agenda política catalana, algo que en los últimos años no ha sido capaz de hacer pese a haber ganado elecciones y gobernado en la Generalitat, según ella. "Lo que debemos hacer es prepararnos políticamente, para ser más fuertes, volver al liderazgo", ha reivindicado, y ha asegurado que ERC es más necesario que nunca. La actual concejala ha opinado que, cuando los "procesos de cambio" tienen pasos hacia atrás, no es porque los contrincantes sean más fuertes, sino por debilidades de uno mismo. LIDERAZGO DE JUNQUERAS Sobre Junqueras, ha recordado que fue su profesor de historia en la universidad, y ha defendido su liderazgo por representar un "discurso nacional de país abierto y ambicioso" de que el independentismo podía ser mayoritario y que podía haber, en sus palabras, un futuro alternativo a la precariedad y la frustación. La candidatura de Junqueras, 'Militància Decidim', es una de las cuatro que se disputan la dirección de ERC en el congreso de noviembre, a la que se suma una cercana a la actual secretaria general, Marta Rovira, y otras dos listas críticas con la estrategia de pactos del partido en los últimos años.

