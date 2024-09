Moreno: “El equipo ha sido capaz de sufrir”

Pamplona, 21 sep (EFE).- El entrenador de Osasuna, Vicente Moreno, destacó la "capacidad de sufrir” que mostró su equipo ante un correoso Las Palmas para llevarse la victoria por 2-1.

“Es anecdótico, queríamos ganar y, evidentemente, siempre que ganas es positivo a todos los niveles. Contento porque en Primera es difícil encadenar victorias”, analizó el técnico valenciano tras vencer a Las Palmas.

Moreno valoró el sufrimiento y el “saber mantenerse” de los suyos: “Hemos podido aumentar el resultado y dejar el partido ventilado mucho antes. A diferencia del otro día en Vallecas, hoy que hemos sufrido, hemos marcado”.

“Tiene un tipo de juego que te duerme y quizás nosotros hemos caído ahí. Hemos intentado que no pasara, pero no siempre ocurre lo que queremos. Ha habido tramos en los que no hemos estado bien y nos hemos mantenido. La gente que va entrando nos aporta mucho”, continuó Moreno.

“He percibido que, más allá que un momento puntual, la gente ha estado con el equipo y ha sido una parte importante para conseguir la victoria”, agradeció. EFE

