El PP elogia el "respeto institucional" de sus 'barones' al reunirse con Sánchez pero negándose a hablar de financiación

El vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ha elogiado el "infinito respeto instoitucional" de sus 'barones', que han ido a Moncloa al ser citados por el presidente Pedro Sánchez, pero se han negado negociar bilateralmente la financiación autonómica en el "convencimiento" de que la reforma del sistema debe acometerse de manera multilateral, "entre todos". Así lo ha expresado este sábado en el programa Parlamento de RNE, recogido por Europa Press, al ser preguntado por la ronda de contactos que iniciaba este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos. Según Bravo, la postura de los 'barones' del PP en estos encuentros con Sánchez está marcada por el "convencimiento" acordado entre los propios dirigentes autonómicos para que "lo que es de todos, se negocie entre todos" en Consejo de Política Fiscal y la Conferencia de Presidentes. "No somos el PSOE, aquí no hay un amo al que los demás obedecen", ha defendido. Al hilo de esta cuestión, el dirigente 'popular' ha ensalzado que "ni un solo presidente" del PP haya "desautorizado" a otro presidente de otra comunidad en materia de financiación, mientras que en el PSOE el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, se ha mostrado "abiertamente" en contra del "cupo separatista". NO VALEN LAS AMENAZAS Asimismo Bravo ha ensalzado el "infinito respeto institucional" de los 'barones' de su formación, que acuden cuando se les llama, mientras que Sánchez, sin embargo, "le piden reuniones y no las concede". Por todo ello, el también diputado del PP ha reiterado que lo que se está haciendo en estas reuniones es hablar no tanto de dinero, sino de "prestaciones de sanidad, educación o políticas sociales" pero siempre "sin romper el principio de igualdad". Y aunque asume que hace falta un nuevo sistema de financiación autonómico, con más recursos para las comunidades autónomas, cree que esa reforma se debe hacer "entre todos" y no como, según ha dicho, hace la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es "amenazando a los presidentes".

