PSOE vincula el pozo ilegal de la consejera de Agricultura con que "boicotee" el regadío de Tierra de Barros (Mérida)

El PSOE de Extremadura cree que las explicaciones ofrecidas por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, sobre el pozo ilegal en su explotación agrícola de vides de secano en Tierra de Barros son "claramente insuficientes", y lo vincula con las trabas que los socialistas consideran que están poniendo al proyecto de regadío en la zona. Los socialistas entienden que la respuesta ofrecida es una "burla al cargo" que representa tras conocerse esta ilegalidad, en tanto que "no es justificable que la persona encargada de velar por el sector agrario en la región sea la primera que incumpla las leyes". Además, se da la circunstancia que la explotación en cuestión está dentro del perímetro de la zona regable de Tierra de Barros, con lo que "ahora se entiende que no hubiese incluido su parcela en el proyecto inicial y que esté boicoteando la llegada del riego a esta zona, ya que ella riega de manera ilegal", señalan en una nota de prensa. En este sentido, el PSOE extremeño remarca que la consejera "no puede seguir ni un minuto más manoseando" el proyecto de regadío de Tierra de Barros ni "jugando con el futuro" de los 1.200 regantes interesados en el proyecto. Por todo ello, el PSOE de Extremadura avanza que va iniciar acciones en sede parlamentaria exigiendo que se aclaren "todas las dudas que encierra el caso del pozo ilegal de la consejera". Entre estas dudas, señalan que los agricultores extremeños "necesitan" saber si el expediente sancionador que "dice la consejera que se ha autoimpuesto se ha iniciado en tiempo y forma", así como saber en qué consiste la sanción, además de aclarar si tiene previsto "seguir haciendo uso ilegal del pozo y, si en algún momento, se plantea cumplir con la Ley de Aguas". El PSOE de Extremadura también exige a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que abandone su "eterno silencio, dé la cara" y explique a los extremeños si cree que "mantener a la consejera del pozo ilegal en su cargo de máxima responsable de Agricultura es lo que el campo extremeño merece". Para los socialistas extremeños resulta "muy lamentable" comprobar cómo, en menos de una semana, Guardiola ha pasado del "ridículo" de ofrecer 20 millones de euros a Vox para el proyecto de Tierra de Barros y para "comprarles su voto" para sacar adelante los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, a la "vergüenza" de tener que justificar a su consejera por un "delito medioambiental, incumplir la normativa marco" y, en definitiva, "robar agua de un acuífero tan castigado" como el de Tierra de Barros.

Compartir nota: Guardar Nuevo