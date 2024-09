Otegi seguirá al frente de EH Bildu tras el proceso congresual que concluirá en el mes de febrero

EH Bildu celebrará este sábado una conferencia política en Tabakalera de San Sebastián con la que pondrá en marcha su proceso congresual, que concluirá el fin de semana del 8 de febrero en Pamplona con la elección de una Mesa Política renovada y la continuidad de Arnaldo Otegi como coordinador general, por tercer mandato consecutivo. En la Conferencia Política de mañana sábado, la formación soberanista compartirá reflexiones y líneas de trabajo a desarrollar en los próximos cuatro años y la militancia aprobará el reglamento de su tercer Congreso. La votación se celebrará después de la intervención de Otegi a las 12.15 horas y supondrá el punto de partida del proceso congresual. EH Bildu celebró su primer Congreso, el fundacional, en junio de 2017 en el Palacio Euskalduna Bilbao, y el segundo en 2021 en el BEC de Barakaldo. El tercero culminará en Pamplona, "capital de los vascones", tal como la denomina Otegi. No se prevé que haya candidatura alternativa al hasta ahora coordinador general de la formación soberanista, con lo que no hay duda de que saldrá elegido para dirigir la nueva Mesa Política. Según ha explicado Arnaldo Otegi a Europa Press, el nuevo equipo será "más amplio" y a él "se incorporará ya una nueva generación de una manera todavía más decidida a las labores de dirección del movimiento" para tener "un peso específico". La nueva Mesa Política contará con Pello Otxandiano entre sus integrantes --aunque se desconoce todavía el cargo que ocupará--, ya que, como destaca Otegi, es "quien ha renovado estratégicamente el programa político" de EH Bildu. En todo caso, ha especificado que la formación no funcionará con una "bicefalia" que "algunos dicen" que han copiado del PNV, sino que él ejercerá como coordinador general "del conjunto de los siete territorios de Euskal Herria", mientras que Otxandiano es el líder en la Comunidad Autónoma Vasca y Laura Aznal la de Navarra.

