El rector de la Complutense lamenta que se haga de la universidad "un ring político"

Madrid, 20 sep (EFE).- El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha defendido la universidad como "baluarte de la libertad" y ve triste que, pese a la preocupante situación de las universidades madrileñas, nadie se acuerde de ellas "hasta que surge la oportunidad de convertirlas en un ring político".

De ello, "tenemos ejemplos recientes y cercanos", ha dicho el rector durante el discurso de apertura del curso académico 2024-2025 en el Paraninfo de la Complutense, en una velada referencia al caso del máster que codirigía Begoña Gómez en esa universidad.

Tras destacar que la UCM alcanzó el puesto 164 en el último 'ranking' QS, siendo la universidad española más destacada en dicha clasificación, Goyache ha lamentado que "esta vigorosa realidad choca dramáticamente con el opresivo clima de indiferencia y de desprecio que rodea la educación superior en nuestro país".

El rector ha defendido que la Complutense "no es una institución sometida a intereses ajenos, no es sectaria, no es partidista; no es, en definitiva, lo que muchos por intereses espurios desearían que fuera".

Asimismo ha pedido para las universidades públicas "amparo político y además, y esto es sustancial, apoyo económico", recalcando que la educación y la investigación "deberían ser prioritarias en la financiación pública" y que las instituciones deben implicarse y apostar leal y coordinadamente por estos valores.

Tras calificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) como una mala ley y "una oportunidad perdida", ha pedido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que la nueva regulación universitaria autonómica en la que trabaje aproveche los aspectos positivos de la LOSU y "no caiga en la tentación de realizar una norma 'anti-LOSU'".

El "estado crítico de las seis universidades públicas madrileñas puede conducirlas en breve, si no se toman medidas drásticas, a un punto de no retorno, por falta de recursos económicos", según Goyache, que ve "asfixiante" una regulación universitaria que "limita en aspectos esenciales su autonomía y además, burocratiza hasta extremos insoportables en la gestión". EFE

