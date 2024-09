El PP reclama explicaciones a Zapatero tras el "escándalo" de la "conexión" con el "régimen" venezolano en la embajada

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha reclamado este viernes "explicaciones" al expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras el "escándalo" que, en su opinión, se ha producido en la Embajada española en Venezuela, donde se produjo una "nueva conexión" con el "régimen" de Nicolás Maduro para acordar la salida de aquel país de "la persona que ganó las elecciones" del 28 de julio, Edmundo González. Así lo ha manifestado este viernes Elías Bendodo a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Córdoba, donde ha tachado de "absoluto escándalo" lo que se está conociendo en torno a "esta nueva conexión con Venezuela", y al respecto ha subrayado que "el Ministerio de Exteriores" del Gobierno de España "dijo que no había negociado nada con el régimen de Maduro y, sin embargo, uno de nuestros centros diplomáticos, es decir, la Embajada de España en Caracas, es donde se pactó la salida de la persona que ganó las elecciones", en alusión a Edmundo González. El dirigente del PP ha defendido que "el Gobierno de España debería liderar un frente internacional para facilitar el cambio político en Venezuela y deponer al dictador" Nicolás Maduro, y "no hacer todo lo contrario, que es frenar esta posibilidad", así como ha aseverado que "el embajador de España en Venezuela ha sido testigo de coacciones, y nuestra embajada ha sido el lugar en el que se han producido esas coacciones". Bendodo ha remarcado además que si el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "fuera presidente del Gobierno, España ya reconocería, sin duda, a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tal como ya ha mandatado el Congreso de los Diputados a que el Gobierno lo haga cuanto antes, y tal como mandató ayer el Parlamento Europeo, con socialistas, por ejemplo los de Portugal, votando a favor" de esa iniciativa, según ha puesto de relieve para criticar a continuación que los socialistas españoles no votaran a favor de esa propuesta. HABLA DE "TRES RODRIGUEZ IMPLICADOS" El vicesecretario 'popular' ha sostenido que "en el escándalo de Venezuela hay tres Rodríguez implicados --Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Rodríguez Zapatero--", y "de los Rodríguez venezolanos --Delcy y Jorge-- no esperamos absolutamente nada", pero el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que "estuvo en contacto con el Gobierno de España y que estuvo en el ajo de toda esta cuestión, debería dar alguna explicación", ha apostillado. Es más, Bendodo ha añadido que Zapatero tiene que dar "muchas explicaciones" para aclarar cuestiones como "en nombre de quién negocia con el Gobierno de Venezuela, si tiene un beneficio económico por el trabajo que hace, si le paga alguien, cómo ha actuado él en esta cuestión de la embajada", o si "mandó a alguien a que fuera el que propiciara este encuentro y la firma de ese documento" por parte de Edmundo González. "Creo que es una indignidad que un presidente de España esté ejerciendo de gran 'lobista' de dictaduras latinoamericanas", ha sentenciado Elías Bendodo antes de concluir advirtiendo de que, "como al final todo se sabe, algún día sabremos por qué".

Compartir nota: Guardar Nuevo