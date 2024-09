El ministro Torres pide "responsabilidad" para aprobar la senda de estabilidad y que CCAA no pierdan miles de millones

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" a los partidos que votaron en contra de la senda de estabilidad en el Congreso de los Diputados para que la apoyen en la votación prevista para el próximo jueves y que así las comunidades autónomas y los ayuntamientos no pierdan miles de millones de euros para los años 2025 y 2026. "Si hablamos de financiación, que hablaremos esta tarde, la intención también es que no pierdan miles de millones las comunidades autónomas y los ayuntamientos por votar en contra de la senda de estabilidad la próxima semana", ha indicado Torres en una rueda de prensa en La Moncloa, después de la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales. Torres ha agradecido a Pradales y al PNV por apostar por la "estabilidad" de un Gobierno que tiene la convicción de seguir adelante con la legislatura. Por el contrario ha pedido "responsabilidad" a quienes votaron en contra, mencionando al PP y evitando citar a Junts, que también se opuso. "Si eso se materializa --la no aprobación de la senda de estabilidad",-- supondría de facto que los recursos que tengan los ayuntamientos, las comunidades autónomas y por tanto la ciudadanía se van a va a reducir en miles de millones de euros para el año 25 y 26", ha indicado. En concreto, el Gobierno habla de unos 11.000 millones de euros menos en dos años. Por tanto, hace un "llamamiento a la responsabilidad" y no votar en contra "para ver si el Gobierno tiene una nueva derrota parlamentaria", reprocha, advirtiendo a las formaciones políticas que deben defender el interés general por encima del partidario.

