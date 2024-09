Temas del día de EFE España del jueves 19 de septiembre de 2024

ESPAÑA PALESTINA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente palestino, Mahmud Abás, en una visita de especial significado, la primera que realiza a España tras el reconocimiento de Palestina como Estado y en un momento delicado por la crisis que se vive en Gaza cuando se va a cumplir un año de los ataques de Hamás que provocaron la ofensiva militar israelí.

(Reunión a las 12:00 horas en el Palacio de la Moncloa)

ESPAÑA VENEZUELA

Madrid - La afirmación del dirigente opositor venezolano y excandidato a la presidencia Edmundo González Urrutia de que fue presionado y chantajeado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, mientras estaba en la residencia del embajador de España en Caracas, tensan de nuevo las relaciones entre el Gobierno y el PP.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El Gobierno, el Ejecutivo de Canarias y el PP siguen buscando fecha para reunirse para tratar de acordar una solución a la gestión de los menores migrantes que han llegado a las islas y que han desbordado sus recursos, en tanto que el protocolo para la atención de esos niños aprobado por el Ejecutivo está pendiente de decisión judicial.

VIVIENDA PRECIOS

Madrid - El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica los precios de la vivienda del segundo trimestre del año después de que se encarecieran un 4,3 por ciento hasta marzo, su importe más elevado desde 2009.

- A las 10:30 horas, presentación de un estudio sobre vivienda y salud mental elaborado para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.

MINISTROS JUSTICIA

Guía de Isora (Tenerife) - Felipe VI inaugura el segundo encuentro de ministros de Justicia de Iberoamérica y de otros países de lengua portuguesa al que asisten el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

San Sebastián - La ciudad de San Sebastián se engalana y extiende su alfombra roja para recibir desde este jueves a una importante constelación de estrellas de cine que visitan la 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián, por el que desfilarán intérpretes como Cate Blanchett, Monica Belucci, Johnny Depp o Isabel Huppert y directores de la talla de Pedro Almodóvar, Costa-Gavras y Mike Leigh.

PREMIO TUSQUETS

Barcelona - El jurado de la XX edición del Premio Tusquets de novela, dotado con 18.000 euros, da a conocer la obra ganadora del galardón, que en 2023 obtuvo la sevillana Silvia Hidalgo con su obra 'Nada que decir'.

(La decisión se hará pública a las 12:00 horas)

CRISTÓBAL COLÓN

Madrid - La Fundación Casa de Alba presenta la exposición 'Cartas de Colón. América en la Casa de Alba' que incluye parte del patrimonio americano conservado en la colección familiar, en el que destacan los 24 autógrafos de Cristóbal Colón.

DÍA APERITIVO

Madrid - Dentro de la fiebre por celebrarlo casi todo, este jueves es el día del aperitivo, esa costumbre española que sirve para abrir el apetito y que cumple papeles muy diferentes en la diversa hostelería del país.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- POLÍTICA TERRITORIAL.- Desayuno informativo con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, organizado por Fórum Europa y presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Asisten el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Hotel Mandarín Oriental Ritz. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.l.- Santa Cruz de Tenerife.- REY CANARIAS.- Felipe VI recibe la Medalla de Oro del Parlamento de Canarias. Asiste el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Oviedo.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, atiende a los medios junto al presidente de los populares asturianos, Álvaro Queipo. Campo San Francisco. (Texto) (Foto)

12:00 h.l.- Guía de Isora (Tenerife).- MINISTROS JUSTICIA.- Felipe VI inaugura el II Encuentro de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y de los Países de Lengua Portuguesa (CMJPLOP). Asiste el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Hotel Ritz-Carlton Abama. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA PALESTINA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente del Estado de Palestina, Mahmud Abás. Tras la reunión, realizarán una declaración conjunta. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PP.- La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa junto al presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera. Por la tarde, a las 19:00 horas, participa en el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva Provincial del PP de Barcelona.

12:30h.- Madrid.- CONSEJO ESTADO.- Toma de posesión como consejeros natos del Consejo de Estado del presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González, y del abogado general del Estado, David Vilas, en un acto ante el pleno de la institución presidido por Carmen Calvo. c/ Mayor, 79. (Texto) (Foto)

18:00h.- Barcelona.- TRABAJO GENERALITAT.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Palacio de la Generalitat. (Texto) (Foto)

19:00 h.l.- Las Palmas.- REY CANARIAS.- Felipe VI visita el casco histórico de la ciudad de Las Palmas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Málaga.- COMUNICACIÓN POLÍTICA.- Borja Sémper, vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, y Eduardo Madina, exdiputado socialista, participan en la conferencia inaugural del VII Congreso Internacional de Comunicación Política, que se celebra hasta el sábado. Ayuntamiento.

19:30h.- Murcia.- PARTIDOS PP.- El portavoz del GPP en el Congreso, Miguel Tellado, junto al presidente del PP de la Región de Murcia y de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, participa en la reunión de la Junta Directiva Regional del PP de la Región de Murcia. Previamente ofrecerán declaraciones a los medios.

ECONOMÍA

Madrid.- VIVIENDA PRECIOS.- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica la estadística de precios de vivienda del segundo trimestre del año. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Barcelona.- TRABAJO SINDICATOS.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, atiende a los medios de comunicación antes de reunirse (09:00 horas) con representantes de CCOO y UGT en Cataluña (Rambla del Raval, 29-35). Posteriormente, a las 12:00 horas, se reúne con el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre (Via Laietana, 32). (Texto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- BANCO DE VALENCIA.- Prosigue el juicio contra la excúpula del Banco de Valencia. Audiencia Nacional. c/ Límite esquina con Mar Cantábrico.

09:30h.- Madrid.- AUTOMOCIÓN CHINA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez; el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de China (CADA), Shen Jin Jun, y el embajador de China en España, Yao Jing, participan en la I Cumbre de Automoción Hispano-China. Espacio Pablo VI. c/ Bartolomé Cossío, 12.

09:30h.- Madrid.- ECONOMÍA COMPETENCIA.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, comparece en la Comisión de Economía del Congreso para exponer las líneas básicas de su actuación. (Texto)

09:30h.- Santander.- FISCALIDAD ASESORES.- La Asociación Española de Asesores Fiscales reúne a casi 200 profesionales en un nuevo curso que inaugura el presidente de la entidad, Bernardo Bande. Palacio de la Magdalena.

12:30h.- Vitoria - MERCEDES VITORIA.- El lehendakari, Imanol Pradales, y el consejero de Industria, Mikel Jauregi, visitan la planta de Mercedes Benz. Gráficos a las 10:30 horas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:45h.- Córdoba.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausura el foro participativo sobre la Estrategia Nacional de Alimentación, organizado por SER Andalucía (c/ Alfonso XIII, 14). Por la tarde, a las 17:30 horas, visita el Ayuntamiento de Baena y la sede del Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida. Posteriormente, a las 18:45 horas, inaugura la XXI Fiesta del Queso de la Villa de Zuheros. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez que investiga una serie de adjudicaciones de contratos de mascarillas en plena pandemia en el denominado caso Koldo toma declaración como imputado al ex director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda. Audiencia Nacional. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- COMISIÓN DEFENSA.- Reunión de la Comisión de Defensa del Congreso que debate varias proposiciones de ley. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- FRAUDE FISCAL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a 28 acusados de numerosos delitos contra la Hacienda pública, entre ellos los actores Imanol Arias y Ana Duato, con una sesión en la que continuarán declarando los acusados. c/ Límite esquina con Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUANA CANAL.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con testificales de familiares de la víctima, el juicio a Jesús Pradales por la muerte de Juana Canal en 2003. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- VIOLENCIA SEXUAL.- La jueza de instrucción 21 de Madrid interroga a Iván G., uno de los integrantes del dúo de ‘tiktokers’ Los Petazetaz, acusados de agredir sexualmente a varias mujeres. Plaza de Castilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Zaragoza.- ACADEMIA MILITAR.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, realiza una visita a las actividades docentes que se desarrollan en la Academia General Militar. Posteriormente, a las 12:15 horas, preside el acto solemne de apertura del curso académico 2024-2025 en la academia y, por videoconferencia, en el resto de Centros Docentes Militares de Formación. (Texto) (Foto)

11:30h.- Madrid.- POLICÍA NACIONAL.- El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, informa en rueda de prensa de las acciones que va a poner en marcha este sindicato para conseguir una "jubilación digna" en la Policía Nacional. c/ Santa Engracia, 18.

17:00h.- Madrid.- INTERIOR NATURALEZA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibe a los representantes de SEO Birdlife, con motivo del reconocimiento al Proyecto LIFE Guardianes de la Naturaleza, que cuenta con la colaboración de la Guardia Civil. Ministerio.

SOCIEDAD

09:30h.- Málaga.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Inauguración del primer Congreso Internacional de Comunicación, Cultura e Inteligencia Artificial, organizado por la Universidad de Málaga. Polo de Contenidos Digitales.

09:30h.- Madrid.- POBLACIÓN GITANA.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, asiste a la presentación del 'Estudio sobre el impacto del Ingreso Mínimo Vital en la situación de pobreza de la población gitana en España 2023', elaborado por la Fundación Secretariado Gitano.

10:00h.- Madrid.- SANIDAD FARMACIA.- El Consejo General de Farmacéuticos presenta el II Barómetro Social de la Profesión Farmacéutica. c/ Villanueva, 11.

10:30h.- Madrid.- SALUD CÁNCER.- La Alianza MSD-AstraZeneca presenta el Informe HEaLS, elaborado por un equipo multidisciplinar de expertos, sobre el cáncer de ovario. Hotel Vincci Soma. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD VIVIENDA.- Presentación de un estudio sobre vivienda y salud mental elaborado por GAD 3 para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Casa de la Arquitectura. Paseo de la Castellana, 67. (Texto)

10:30h.- Madrid.- SALUD MENTAL.- Reunión de la ponencia de estudio del Senado sobre salud mental y prevención del suicidio.

10:30h.- Madrid.- ATENCIÓN PRIMARIA.- Rueda de prensa para presentar el 46 Congreso Nacional de Semergen y comentar la situación actual de la Atención Primaria. c/ Jorge Juan, 66.

11:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN AMBIENTAL.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, interviene en la presentación de la guía educativa '28.000 por el clima', editada por Teachers for future. c/ Alcalá, 34.

11:00h.- Madrid.- IGUALDAD MUJER.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, participa en la reunión 'Mujeres para el diálogo y la educación'. Ministerio.

11:00h.- Madrid.- MÁSTER UCM.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, realiza la conferencia inaugural del máster 'European Union and the Mediterranean: Historical, Cultural, Political, Economic and Social Basis'. Universidad Complutense de Madrid (UCM).

11:00h.- Madrid.- ENFERMEDADES LEUCEMIA.- La Fundación Unoentrecienmil presenta su campaña de movilización 'Leucemia vete ya'. Matadero Madrid. Sala Azcona.

11:30h.- Madrid.- SANIDAD LABORAL.- El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Víctor Pedrera, y la presidenta del Sindicato de Enfermería Satse, Laura Villaseñor, presentan las acciones para reclamar el cobro íntegro de las pagas extraordinarias. Satse. Cuesta de Santo Domingo, 6.

12:00h.- Bilbao.- CONFERENCIA BIOTECNOLOGÍA.- La bióloga molecular y astronauta de reserva Sara García Alonso imparte una conferencia titulada 'Biotecnología en el espacio'. Universidad de Deusto. Auditorio.

13:45h.- Sevilla.- INCLUSIÓN DEPORTE.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios de comunicación antes de asistir (15:30 horas) al evento 'World Football Summit Europe' y mantiene encuentros con deportistas y asociaciones participantes.

16:00h.- Madrid.- INFORME TRANSVERSALIDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la presentación de los resultados del 'Proyecto Políticas Transversalidad', elaborado por la Fundación Mujeres. Instituto de las Mujeres.

16:30h.- Madrid.- ENFERMEDADES ELA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con representantes de asociaciones, pacientes, familiares y cuidadores de personas con Esclerosis Lateral Amitrófica (ELA). Asisten la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto)

19:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TURISMO CANARIAS.- La universidad acoge un seminario sobre las movilizaciones ciudadanas del pasado 20 de abril contra la masificación turística. Campus del Obelisco. Edificio de Humanidades.

19:30h.- Madrid.- PREMIOS CIENCIA.- La reina Letizia hace entrega de los 'Premios Retina Eco 2024' a Cimico, Mapfre, Nortegas, ABB y Sepiia. Interviene el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y asiste la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- CRISTOBAL COLÓN.- La Fundación Casa de Alba presenta una exposición de 'Cartas de Colón. América en la Casa de Alba' que incluye parte del patrimonio americano conservado en la colección familiar, en el que destacan los 24 autógrafos de Cristóbal Colón. c/ Princesa, 20. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Cádiz.- FURA DELS BAUS.- La Fura dels Baus ensaya "Gadir, el resurgir de los fenicios", un espectáculo en el que recreará el desembarco de la civilización que fundó la capital gaditana. Playa de La Caleta. (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- JULIO VERNE.- El centro de artes digitales Ideal presenta la exposición inmersiva sobre Julio Verne. c/ Doctor Trueta, 196-198. (Texto) (Foto)

10:30h.- Santiago de Compostela.- MANUEL RIVAS.- Con motivo de la publicación de su nuevo libro, 'Tras do Ceo', Manuel Rivas celebra un encuentro con librerías abierto a medios de comunicación. Cafetería Airas Nunes. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- SEMANA ARQUITECTURA.- Presentación de la XXI Semana Internacional de la Arquitectura 2024. COAM. c/ Hortaleza, 63.

10:30h.- Barcelona - SAGRADA FAMILIA - La Sagrada Familia anuncia los pasos inminentes en los trabajos de construcción de la Basílica, que están focalizados en culminar la torre de Jesucristo, que alcanzará los 172,5 metros de altura. Calle Marina, 253. (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- FESTIVAL SAN SEBASTIÁN.- El Festival de San Sebastián y Tabakalera presentan 'Sombra grande', una videoinstalación inspirada en el universo del largometraje homónimo de Maximiliano Schonfeld, cuyo estreno mundial será en la sección Zabaltegi-Tabakalera de la 72ª edición del festival. Tabakalera. (Texto) (Foto)

11:00h.- Sevilla.- ARTE CONTEMPORÁNEO.- Presentación de la exposición 'Diversidad en la colección del CAAC. La mirada fotográfica de Alberto García-Alix', en la que el reconocido fotógrafo presenta su selección de entre las más de 1.400 obras del fondo, y 'Rede social', del colectivo Opa vivará. Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- València.- PICASSO EXPOSICIÓN.- Presentación de la exposición 'Picasso y la modelo. El perfil de Jacqueline', que revisa la presencia de la temática recurrente del pintor y la modelo Jacqueline Roque en la obra de Pablo Picasso. Fundación Bancaja. Plaza de Tetuán, 23. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- València.- PINTURA TAPICES.- La Real Fábrica de Tapices expone en el Colegio Mayor de la Seda de València obras de los cinco pintores valencianos que trabajaron en la Fábrica de Tapices a lo largo de su historia. C/ Hospital, 7. (Texto) (Foto)

11:30h.- Málaga.- ARQUEOLOGÍA YACIMIENTO.- Presentación de los resultados de la campaña de investigación arqueológica en el Cerro del Villar por parte de su director, José Suárez. Cerro del Villar. Desembocadura del Guadalhorce. (Texto) (Foto) (Vídeo).

12:00h.- Madrid.- OBRAS MAESTRAS.- Inauguración de la exposición 'Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón', una selección de obras maestras de una de las colecciones privadas más importantes del mundo, propiedad del empresario mexicano de origen asturiano Juan Antonio Pérez Simón. CentroCentro. Plaza de Cibeles

12:00h.- San Sebastián.- CINE TERROR.- Presentación de la exposición 'Goya–'Hellboy: Una iconografía de monstruos por Stéphane Levallois', dentro de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Casa de Cultura de Okendo.

12:00h.- Barcelona.- PREMIO TUSQUETS.- Fallo de la XX edición del Premio Tusquets de novela Casa del Llibre. Rambla de Catalunya, 37. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- ARTE ASTURIAS.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en la inauguración de la 'Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias', organizada por INJUVE en colaboración con el Principado de Asturias. Instituto de la Juventud. C/ Marqués de Riscal, 16.

19:00h.- Palma.- EXPOSICIÓN PLENSA.- Inauguración de la exposición 'Mirall', de Jaume Plensa. Llotja

19:30h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- MERCEDES SOSA.- El Cabildo de Gran Canaria celebra un acto de recuerdo a la cantante argentina Mercedes Sosa (1935-2009) con motivo del Día Internacional de la Paz. Cabildo

20:00h.- Cáceres.- CULTURA DALÍ.- Acto de inauguración de la exposición 'Dalí: La Divina Comedia', una serie completa de 100 obras que forma parte de la colección privada de la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero. Fundación.

20:30h.- Mérida.- MUSEO ROMANO.- Acto de conmemoración del XXXVIII aniversario del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.

