Prohens acusa al Gobierno central de "insultar" a las instituciones baleares con su "dejadez" en política migratoria

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado este jueves al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, de "insultar" a la ciudadanía de Baleares y a las instituciones por su "dejadez" y del Gobierno central en materia de política migratoria. En declaraciones a los medios en Lloseta, Prohens se ha referido a la reunión mantenida este miércoles por el representante del Ejecutivo central con representantes del Govern y los consells insulares y ha lamentado la falta de respuesta de Madrid al fenómeno migratorio, y especialmente de acogida de menores, en el archipiélago. Para la presidenta, no se trata de "solidaridad en el reparto" sino del hecho de que las instituciones de las Islas han llegado a su límite de capacidad. "Es una mala noticia que Govern y consells insulares salgan decepcionados de esta reunión", ha afirmado. Relacionado con esto, la presidenta ha asegurado no sentirse interpelada por la amenaza de Vox de extender la ruptura de los pactos con el PP también en los ayuntamientos por las políticas migratorias. Sobre esto, la presidenta ha asegurado que no se siente afectada porque "la realidad competencial es la que es". PRESUPUESTOS AUTONÓMICOS Por otra parte, en relación a la futura negociación de los próximos Presupuestos Autonómicos, la presidenta, en línea con lo apuntado este miércoles por el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, la negociación se hará "desde la tranquilidad" con Vox pero también con el resto de fuerzas parlamentarias. Prohens se ha pronunciado de este modo después de que este miércoles la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, admitiera que la decisión de apoyar o no las cuentas autonómicas de 2025 dependerá de la dirección nacional de la formación. La líder insular ha recordado, por ejemplo, que el año pasado se pudieron aprobar las partidas del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) o el IbDona gracias a MÉS per Mallorca porque el PSIB votó con Vox para tumbarlas. AVAL DEL CONSELL CONSULTIU En relación al aval del Consell Consultiu a reclamar la nulidad del contrato de la compra de mascarillas en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, Prohens ha celebrado que "la verdad se haya situado por encima de la máquina del fango del PSIB". Para Prohens, el dictamen del Consultiu remarca que el contrato con la empresa de la trama Koldo "nunca se tendría que haber producido" y que, por lo tanto, hay garantías para reclamar los 3,7 millones de euros "robados a los ciudadanos de Baleares". La presidenta ha subrayado así el acierto de la apuesta por la vía de la nulidad del contrato iniciada por el IbSalut. "La realidad de los hechos es incontestable", ha concluido.

