Murcia dice que cumple la ley con acogida de menores extranjeros y pide a Vox "sentido de la responsabilidad"

El portavoz del Gobierno de Murcia, Marcos Ortuño, ha dicho este jueves que espera que Vox tenga "sentido de la responsabilidad" y no rechace los Presupuestos correspondientes a 2025, en los que trabaja el Ejecutivo autonómico, por "cumplir" con la ley y acoger a menores extranjeros no acompañados. Ortuño ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo regional, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. "El Gobierno de la Región de Murcia va a cumplir la ley en ese tema como en tantos otros, y esto significa que vamos a acoger a niños extranjeros no acompañados", ha sostenido Ortuño, quien ha señalado que entiende que Vox, como "firme defensor de la ley", no le va a pedir que "incumpla la legislación". Para Ortuño, "es fundamental que el Gobierno de España se implique" y "asuma sus competencias" en ese asunto. Por ello, ha apuntado que la Región de Murcia asume un gasto de 16 millones de euros para atender a esos menores, de los que la Administración estatal aporta "apenas 800.000 euros", por lo que ha reclamado "igualdad en ese reparto, solidaridad y recursos". "En definitiva, hace falta que el Gobierno de España no derive la responsabilidad y el problema de esa cuestión, como lo está haciendo, a las comunidades autónomas", ha agregado. PRESUPUESTOS 2025 Preguntado sobre si hay un calendario de los Presupuestos de la Comunidad de 2025, Ortuño ha precisado que "el Gobierno regional trabaja y seguirá trabajando" para tener unas cuentas que "son una herramienta clave para que la Región de Murcia siga creciendo y siga avanzando". A renglón seguido, ha manifestado que espera que "haya altura de miras por parte de todos los grupos parlamentarios" de la oposición y "no se vote un 'no' por razones o por intereses partidistas". Respecto al apoyo del Grupo Parlamentario Popular a la candidatura de Natalia Sánchez como Comisionada de la Transparencia, a propuesta de Vox, Ortuño ha comentado que la Asamblea es "un órgano independiente" y que en el Ejecutivo regional "respetamos, como siempre, las decisiones del parlamento autonómico".

