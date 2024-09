Junta y Ayuntamiento exigen a Bimbo explicaciones por el ERE injustificado en Valladolid

Valladolid, 19 sep (EFECOM).- La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid han exigido este jueves explicaciones a la multinacional Bimbo por el anuncio de un ERE en su planta de la capital vallisoletana -de la que dependen 166 empleos directos y 40 indirectos- por considerar que carece de una justificación clara.

El Ayuntamiento ha manifestado el "rechazo total y absoluto a una decisión unilateral, que no tiene una justificación clara y, en todo caso, es desconocida", ha explicado el alcalde, Jesús Julio Carnero (PP), junto a los viceconsejeros de Economía y de Agricultura, Carlos Martín Tobalina y Jorge Llorente, y el comité de empresa.

Alternativas

El alcalde ha insistido en su intención de trabajar por todos los medios para "evitar del cierre de esta planta vallisoletana" y que, en caso de no lograrse, apostar por "alternativas" en el ámbito industrial a través del protocolo anticrisis de la Fundación Anclaje y del Diálogo Social ya en marcha.

"Nos hemos puestos contacto con los responsables de la multinacional en España, que nos señalan que ellos consideran que el cese no es incompatible a que haya una alternativa industrial en esta fábrica, un hecho que me parece muy relevante", ha reconocido no obstante.

Desde que tuvo conocimiento, Carnero se puso en contacto con las distintas consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y de Economía y Hacienda, así como con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por lo que a su juicio existe una "sintonía absoluta" entre las partes implicadas.

Ha anunciado que elevarán al Gobierno de España esta petición para rechazar el cierre de la factoría vallisoletana, de la que dependen "el proyecto vital" de más de doscientas familias en la ciudad y en el que hay al menos cuatro matrimonios y parejas, así como la presentación de una moción para apoyar a los trabajadores.

Indefensión

El presidente del comité de empresa, Félix Hernández (CC.OO), ha destacado el "impacto humano" que puede tener esta decisión de cierre porque las familias se encuentran en "un momento de incertidumbre, indefensión y sin comunicación de la empresa", en una plantilla cuyo promedio de edad ronda los 50 años de edad.

Hernández ha criticado que la empresa les ha dado "una explicación de aire" cuando durante una reunión ordinaria aludieron a un problema económico sin ofrecer más detalles, y ha subrayado que el comité de empresa apuesta "la viabilidad de la planta de Valladolid".

El comité no ha organizado movilizaciones hasta la reunión con la dirección de Bimbo convocada el próximo miércoles, 25 de septiembre, por lo que estos días van a aprovecharlos para "asesoramientos legales", comunicación con organizaciones sindicales de cara a la reunión y para "apoyar a los compañeros en planta".

Antonio Álvarez, de UGT, ha coincidido con Hernández en que no había signos de este anuncio, porque aunque la producción baja durante el verano desde septiembre arranca "una temporada alta que llega hasta las navidades".

Álvarez ha recordado otros cierre recientes en las plantas de Verger (Alicante) y Paracuellos (Madrid) de una compañía que tiene 128.000 trabajadores en todo el mundo, con fábricas en Estados Unidos, España, Argentina o Canadá, y apuntado que la otra factoría de esta firma en la provincia vallisoletana, en Medina del Campo, y que cuenta con cerca de 300 trabajadores, tiene una producción casi en exclusiva para Mercadona.

Por otra parte, el viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, ha confirmado fuera de micrófono que la factoría de Bimbo en Valladolid no ha recibido ayudas, aunque no ha podido confirmar si sucede lo mismo con la fábrica de Medina del Campo. EFECOM

