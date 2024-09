Gamarra exige al PSOE "desbloquear" en el Congreso la propuesta del PP sobre la multirreincidencia

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este jueves al PSOE "desbloquear" en el Congreso la propuesta de su partido para abordar la multirreincidencia, con el objetivo de que sea una realidad lo antes posible. En rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona, acompañada del líder del PP en el consistorio, Daniel Sirera, ha recordado que la toma en consideración de la iniciativa se aprobó antes del verano en el Congreso, y que el miércoles se tramitó otra en el mismo sentido de Junts. "Seguiremos trabajando para que se desbloquee en el Congreso de una vez y sea una realidad su aprobación. A partir de ahí, que el Código Penal proteja a los españoles y no se convierta en el reducto a través del cual pueda entrar alguien que ha delinquido en una comisaría y salir horas después", ha apuntado. Tras asegurar que la pelota está en el tejado del Gobierno, se ha mostrado confiada en que la iniciativa del PP conseguirá salir adelante para abordar la multirreincidencia, también en Barcelona: "Los ciudadanos no tienen que resignarse a que la inseguridad se convierta en el día a día de la ciudad". Esta semana, la mayoría de grupos parlamentarios, incluidos el PSOE y el PP, apoyaron en el Pleno del Congreso tramitar la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por Junts para frenar la multirreincidencia y en la que plantea, entre otras cuestiones, penar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles. LEY DE CONCILIACIÓN También ha presentado la ley de conciliación que el PP presentará en el Congreso este septiembre y que incluirá la gratuidad de las escuelas infantiles (0-3 años), medida que quieren que el Gobierno financie en un 50% y el resto las comunidades autónomas. Se trata, según Gamarra, de una iniciativa que ya han impulsado en comunidades donde gobiernan, como la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Además, ha precisado que en la ley recogerán incentivos para las empresas que reincorporen a aquellas mujeres que se reincorporen al mercado laboral tras una excedencia o baja por maternidad en los dos primeros años, también para las que sean autónomas. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA La dirigente del PP ha insistido en defender el actual modelo de financiación, pese a admitir que debe reformarse siempre que se mantengan todas las comunidades que participan del régimen común con el objetivo de "seguir garantizando la igualdad en el acceso a los servicios públicos". "Cuando se habla del cupo separatista no se habla de mejorar la financiación de los servicios públicos para los catalanes. Se habla de seguir la hoja de ruta del 'procés'", ha sostenido. En su opinión, la revisión del sistema de financiación debe servir también para que las comunidades tengan la capacidad de reducir impuestos desde su autonomía fiscal, y que se destinen fondos públicos "a servicios públicos y no a embajadas y a seguir avanzando en el 'procés".

