Europa asigna a Canarias 14 millones y autoriza a usar fondos de desarrollo para migración

Santa Cruz de Tenerife, 18 sep (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, ha anunciado un plan de acción adicional por el que se asignarán a Canarias 14 millones de euros para mejorar su capacidad de acogida a migrantes y que permitirá el uso excepcional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para atender la emergencia migratoria.

Este plan también ofrece la posibilidad de "reforzar la salvaguardia de nuestra frontera exterior a través de Canarias" con operaciones conjuntas con la agencia Frontex, y de aumentar la asistencia de la agencia de asilo de la UE para gestionar la asistencia a los menores no acompañados.

Schinas ha hecho el anuncio este miércoles acompañado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con quien se ha reunido en Tenerife, donde tiene previsto visitar un centro de acogida de menores migrantes no acompañados, igual que en El Hierro, a donde viajará esta tarde.

El vicepresidente de la CE ha lanzado un mensaje de "unidad y solidaridad con Canarias y España", y ha proclamado: "en Canarias no estáis solos, Europa está a vuestro lado".

Schinas también ha insistido en que la Unión Europea "seguirá desempeñando un importante papel en la prevención de llegadas irregulares reforzando la cooperación y el partenariado con los países de origen y tránsito, de especial interés para la gestión de migración en Canarias, como Mauritania, Senegal y Gambia".

El vicepresidente ha insistido en que la cooperación es clave y debe estar basada en una oferta amplia que no solo tiene que ver con migraciones sino también con crecimiento, comercio, inversiones y oportunidades para la gente de crear mejor vida frente a la opción de acabar "en manos de traficantes".

También ha defendido el nuevo marco de migración y asilo de la Unión Europea aprobado a finales de la pasada legislatura, pues fija un "marco reglamentario que trata la inmigración de manera holística".

"Hemos tratado la migración como bomberos y es el momento de actuar como arquitectos", ha argumentado Margaritis Schinas, que ha defendido el papel de Frontex a la hora de la gestión de los flujos migratorios, especialmente en cuestiones como inteligencia y logística, con la voluntad de "expandir la presencia de frontex también en temas operacionales".

Así, ha apuntado que la Comisión Europea está en conversaciones avanzadas con Senegal y Mauritania para que el Frontex esté más presente en sus países, "lo que requiere un procedimiento jurídico pesado, pero por mis conversaciones he sentido que hay margen para este tipo de operaciones".

"Nuestro ofrecimiento es Frontex esté más presente en la frontera exterior con la condición de que no sea solo un apoyo logístico sino operacional. Los detalles, los términos de estas operaciones no se deciden en conferencias de prensa, se deciden y discuten donde se tienen que discutir. Frontex es agencia de frontera y fue creada para proteger nuestras fronteras", ha subrayado.

El también comisario de Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo ha destacado que se han conseguido "mejorar globalmente" los flujos migratorios en las rutas del Mediterráneo central y este y lo ha achacado a la gestión en cooperación.

Schinas ha cifrado en 500 millones de euros los que la UE ha destinado a financiación migratoria en España y que a Canarias en particular se le han atribuido 20 millones de euros, a los que se suman los 14 anunciados.

Por último, Schinas ha pedido no abordar la inmigración "desde el prisma del odio, del rechazo al otro o de la identidad", pues no representa "el modo de vida europeo".

"No es el modelo de sociedad que Europa representa. Tenemos un desafío, gestionar la migración, en el que hemos fracasado durante décadas y que ahora lo estamos consiguiendo. Nos hace falta tiempo para que estas soluciones puedan pasar a la opinión púbica, que razona en términos de lo que no hemos conseguido hacer, pero espero que en unos años hablar de migración sea como hablar de medio ambiente o energía, sin esta toxicidad y estas controversias que no aportan nada", ha concluido.

En su intervención, Fernando Clavijo ha agradecido la predisposición del vicepresidente y ha dicho que "como históricamente ha ocurrido" Canarias se siente más comprendida por la sensibilidad europea que por el Gobierno de España.

El presidente canario ha valorado la posibilidad de "abrir una ventana de acceso al Feder", que deberá pedirlo el Gobierno de España así como la predisposición de que el Frontex se despliegue "para salvar vidas", un asunto que también ha apuntado que dependerá del requerimiento del Gobierno estatal.

"El Frontex está de manera administrativa, pero requerimos que esté de manera operativa, ese es el paso que España no ha solicitado y que pedimos al Gobierno español. Lo que queremos, y esa es la potencia de la propuesta, es desplegar sobre el territorio y sobre el mar el Frontex, tanto en esta orilla como en la otra", concluido el presidente regional. EFE

