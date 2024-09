Fiscalía pide condenar a 167 años de cárcel a los etarras 'Ata' y 'Sahatsa' por coordinar cuatro atentados de la banda

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este martes que se condene a los exmiembros de ETA Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', y Miren Itxaso Zaldúa 'Sahatsa', como coordinadores del comando 'Basajaun', al que se atribuyen cuatro atentados de la banda terrorista, entre ellos el atentado contra la Universidad de Navarra de mayo de 2002 y el de El Corte Inglés de Zaragoza de junio de ese mismo año. En la exposición de su informe final, la fiscal María Luisa Llop ha solicitado una sentencia condenatoria para sendos acusados al considerar acreditado que 'Sahatsa' estaba al frente del comando y que 'Ata' era su 'número dos'. La representante del Ministerio Público ha asegurado que el comando que integraban era de tipo "coordinador, en el sentido de que" el mismo no realizaba acciones armadas, pero "sí proporcionaron materiales o daban órdenes". La fiscal ha asegurado que ha quedado "acreditada la coordinación por parte" de Zaldúa del comando, a pesar de que ésta negase durante su declaración que perteneciese siquiera al propio 'Basajaun'. Carrera Sarobe, sin embargo, sí reconoció que estuvo integrado en el mismo, pero afirmó que los cuatro atentados no fueron perpetrados por el comando. La Fiscalía ha recordado que la declaración de sendos acusados ha sido "sustancialmente" igual que la que prestaron en el juicio celebrado el pasado año por el asesinato del que fuera presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, y en el que 'Ata' fue condenado y 'Sahatsa' resultó absuelta. En el mismo, Zaldúa ya se definió como un "mero correo" de la banda. La acusación que ejerce la Asociación Víctimas del Terrorismo ha solicitado de igual forma que se condene a sendos acusados insistiendo en que fueron coordinadores del comando 'Basajaun' y estuvieron detrás de los atentados. LOS CUATRO ATENTADOS Cabe recordar que la fiscal imputa en su escrito de acusación a ambos acusados varios delitos de estragos terroristas, lesiones, robo de vehículo y falsedad en documento público. Por todo ello solicita 167 años de cárcel para cada uno. La Fiscalía recuerda que el atentado perpetrado contra la Universidad de Navarra produjo daños en el edificio central de la misma y en uno de los colegios mayores que se ubica en el interior del campus, Colegio Mayor Belagua, tras hacer explosión el artefacto que el comando colocó en un Ford Escort que robaron previamente. Además, sostiene que los etarras "efectuaron llamada de aviso de la colocación del artefacto y de su inminente explosión en nombre de la organización terrorista ETA" y que desarrollaron esta acción "a sabiendas de que con ello se ponía en grave riesgo la vida y la integridad física de las personas que pudieran encontrarse en su radio de acción". De hecho, hubo dos heridos, uno de ellos agente de Policía Nacional. En el caso de El Corte Inglés, la fiscal indica en su escrito que la explosión fue tan grande que "ocasionó un cráter de dimensiones aproximadas de 5 por 7 metros de diámetro" dado que el artefacto contenía entre 70 y 80 kilogramos de explosivo. Explica que, al igual que ocurrió en la otra ocasión, se hicieron varias llamadas en nombre de la organización terrorista ETA avisando de la colocación del vehículo, si bien no se especificó "su concreta ubicación ni la hora prevista para su activación". Recuerda que, además de varios heridos, la explosión produjo "importantes desperfectos materiales" en el centro comercial, tanto en la zona de aparcamiento, como de accesos y otras dependencias, y la reparación exigió un desembolso de 4,7 millones de euros. La Fiscalía sostiene que el ataque a las empresas Uvesa SA y Ultracongelados Virto SL fue realizado por miembros del comando 'Basajaun' por orden de los acusados y a modo de venganza "por haberse negado a pagar las cantidades que les habían exigido desde la banda terrorista como impuesto revolucionario". LA ESTRUCTURA DE 'BASAJAUN' Este mismo martes han declarado como peritos dos agentes de la Policía Nacional que han asegurado que la documentación "dice lo contrario" de lo sostenido por 'Ata', que aseguró que los ataques no fueron organizados ni perpetrados por el comando. En concreto, los peritos han señalado que en la documentación intervenida y que hace alusión a los ataques pueden leerse las anotaciones 'basa', 'bs' o 'basaj'. Según han apuntado, estarían haciendo referencia al comando 'Basajaun'. Carrera Sarobe, sin embargo, aseguró este lunes a preguntas de su abogada que jamás se refirió al comando con acrónimos de ese tipo, sino que siempre lo llamaba 'Basajaun'. Los peritos, además, han sostenido que 'Sahatsa' --que negó haber pertenecido al comando-- era la coordinadora del mismo. "En 2005 se interviene un documento en Francia que recoge la estructura militar. Ahí hablan ya de cor (coordinador) 1 y cor 2. El 1 y el 2 vendría asimilado a la posición del militante dentro del comando", han explicado. Preguntado sobre por qué consideran que Zaldúa sería la coordinadora, han explicado que a la fecha de la confección de ese documento la acusada estaba en Francia. Fue en ese momento cuando la anotación cor 1 fue sustituida por 'Sahatsa', el alias de Zaldúa. En este contexto, los peritos han señalado que el comando informó a sus responsables sobre las "novedades" con respecto al atentado contra El Corte Inglés de Zaragoza. En concreto, informó sobre la "cantidad de explosivo, cómo se colocó y el vehículo que se utilizó". En otra de las misivas atribuidas al comando, también se habla del "tema morosos", referido supuestamente al cobro a empresas. "Y en esa época los únicos atentados que hubieron fueron esos dos", ha relatado uno de los peritos, en alusión a los ataques a las sedes de las empresas Uvesa SA y Ultracongelados Virto SL. La vista oral concluirá este miércoles con el informe final de las defensas y el turno de última palabra de ambos acusados.

