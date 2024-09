EL PSOE, abierto a sugerencias de los grupos para el plan de regeneración, aunque cree que el PP tiene poco que aportar

El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha dicho que desde su formación están abiertos a "seguir mejorando con aportaciones" del resto de los grupos parlamentarios el Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno aunque cree que el PP tiene "poco que aportar". "El propio plan ya trae aportaciones de los grupos, pero queremos seguir hablando y seguir mejorando con aportaciones de los que quieran aportar, no de los que no lo han leído y dicen que es degeneración", ha reprochado durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Ha sido el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien durante su rueda de prensa ha calificado el plan impulsado por el Ejecutivo para la regeneración democrática y la lucha contra los bulos de "plan de degeneración". "Resulta llamativo que Sánchez impulse ese plan coincidiendo con investigaciones judiciales contra su gobierno, su partido y su familia", ha censurado el dirigente 'popular. Aún así, López, no ha querido hacer una valoración concreta del plan aprobado por el Consejo de Ministros porque desconoce, según ha dicho, los detalles del mismo. Eso sí, ha reivindicado la iniciativa como una oportunidad para hacer la democracia "más limpia, más fuerte y más transparente". "Vivimos en un tiempo en el que la desinformación, la extensión de los bulos y mentiras, los discursos que desde intereses muy oscuros lo que hacen es atacar a las instituciones democráticas y de paso sembrar odio, están socavando los propios pilares de la democracia", ha advertido.

Compartir nota: Guardar Nuevo