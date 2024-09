Echenique niega ante el juez que criminalizara a todos los sacerdotes con su tuit y pide archivar la causa

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha rechazado este martes ante el juez que su intención fuera criminalizar a todos los sacerdotes cuando publicó en la red social X que "es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que delinca una persona migrante". Además, fuentes jurídicas han indicado a Europa Press que Echenique ha pedido que se eleve la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que la archive, al considerar que no ha cometido ningún delito. En su declaración en el Juzgado de Instrucción Número 38 de Madrid como denunciado por un presunto delito de odio, Echenique ha señalado que su intención con el tuit era "todo lo contrario" de lo que se le acusa, según ha resumido el propio exdiputado posteriormente a preguntas de los medios. "Yo en mi tuit planteo un absurdo, planteo que del mismo modo que es absurdo criminalizar al conjunto de personas migrantes por los delitos que pueda cometer alguno de ellos, pues del mismo modo sería igualmente absurdo criminalizar al conjunto de sacerdotes por los delitos que hayan cometido algunos de ellos", ha indicado. Echenique ha afirmado que hizo esa "contraposición irónica entre dos absurdos" para responder a las palabras del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, sobre personas migrantes. "Pero en ningún momento estoy criminalizando a un colectivo entero, ni es mi intención. De hecho, mi intención es explicar que del mismo modo que no se puede criminalizar al conjunto de sacerdotes, tampoco se puede criminalizar al conjunto de personas migrantes", ha detallado. REPETIRÍA EL TUIT Preguntado si volvería a escribir ese tuit otra vez, Echenique ha subrayado que "sí", argumentando que los migrantes, que "tienen más problemas económicos y de discriminación para salir adelante", necesitan alguien que tenga voz pública para que cuando son atacadas las defiendan. "Estoy orgulloso de defender a la gente que menos tiene, que menos derechos tiene, y cuando vea que esa gente sea atacada, yo siempre intentaré modestamente desde mi sitio defenderlos", ha expresado. El exdiputado ha sostenido que la causa "no tiene ningún recorrido" y ha añadido que si su tuit fuera un delito, "la mitad de los españoles habrían cometido delitos muy similares". "Es evidente que estamos hablando de algo que no tiene ningún recorrido judicial", ha sostenido, para relacionar las diligencias de investigación abiertas por el juzgado "con el miedo que determinados sectores privilegiados todavía tienen a Podemos, que incluso se permiten perseguir en su vida privada a un señor que ya no está haciendo política de forma activa y por una tontería como esta". Las mismas fuentes consultadas han confirmado que Echenique ha declarado que no quería estigmatizar al colectivo de sacerdotes con su publicación y que ha destacado ante el juez que dentro de la Iglesia se realizan misiones de mucho valor. "ODIA A LOS CATÓLICOS" Abogados Cristianos denunció al exdiputado por publicar ese mensaje el pasado 10 de mayo en X (antes Twitter), en el que añadió que, "desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria". Echenique reaccionó así a unas palabras sobre la acogida de inmigrantes del arzobispo de Oviedo, quien dijo: "Dentro de esta apertura buenista, se nos puede colar gente que son indeseados". La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha expuesto que Echenique se ha negado a contestar a sus preguntas. Sobre que el exdiputado no pretendiera criminalizar a ningún colectivo, la denunciante lo ha considerado una "excusa bastante poco creíble". "Desde el momento en el que lo hace de forma deliberada y que no ha eliminado el tuit, sabiendo que además podía haber atacado y le podía haber sentado mal, es lo que en Derecho llamamos el dolo eventual, es decir, tú puedes ir dando escopetazos por la calle, pegando tiros sin intención de matar a nadie, pero es posible que dando tiros por la calle puedas matar a alguien", ha asegurado. Castellanos ha manifestado que Echenique "ha dicho que son muchos más curas que inmigrantes quienes cometen delitos". "Lo ha hecho sin ningún tipo de rigor, porque no ha dado ningún número, no se ha basado absolutamente en nada. Y solamente se ha basado en lo que todos ya sabemos, que es el profundo odio que tiene este señor hacia los católicos y hacia la Iglesia Católica", ha criticado. La dirigente de Abogados Cristianos, que ha avanzado que pedirán al juzgado nuevas diligencias, ha señalado que Echenique "el único argumento que tiene es el odio que siente hacia los católicos y que se traduce en la proposición de Podemos de eliminar el delito contra los sentimientos religiosos". "Que no solo es una reforma del Código Penal, es una reforma encubierta de la Constitución porque se deja sin protección un derecho fundamental tan importante como es el de la libertad religiosa", ha agregado.

