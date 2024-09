Bordalás: "Espero un partido de mucha exigencia contra el Betis"

Getafe (Madrid), 17 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, declaró este martes que espera un partido de "mucha exigencia" contra el Betis, un equipo que está en "un buen nivel y cuenta con jugadores de un nivel altísimo".

El técnico alicantino analizó el partido aplazado que mañana disputarán frente al Betis, al que visitarán en el Benito Villamarín apenas cuatro días después de visitar al Sevilla en el Sánchez Pizjuan.

"Nos volvemos a encontrar con un equipo de Sevilla, otro grandísimo equipo. Está en un buen nivel, ha empezado bien. Jugadores con un nivel altísimo. Un partido de mucha exigencia, muy importante, pero estoy contento con el trabajo de los chicos. Se están dejando todo, están trabajando fenomenal y están con ganas de reencontrarnos con un gran resultado y una victoria", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

El Getafe llega a este partido en descenso, con tres empates y una derrota en los cuatro primeros partidos de Liga disputados.

"Lo más importante es que en la jornada 38 no estemos donde estamos ahora. Estamos trabajando para que el equipo mejore, sobre todo en la parte ofensiva. Nos está costando mucho hacer gol y estamos insistiendo para cambiar eso. A nivel defensivo creo que el equipo ha estado muy bien, pero para ganar partidos hay que marcar goles", comentó.

Para este partido, al igual que para anteriores, el Getafe llega mermado de efectivos, con la baja por lesión del central Nabil Aberdin y la duda del central paraguayo Omar Alderete.

"No sé si mañana vamos a poder contar con Alderete o no, porque no queremos asumir riesgos innecesarios en estos momentos y, sobre todo, con jugadores tan importantes para el equipo. En el caso de Nabil todavía es pronto. Aún no ha entrenado con el grupo. Es una lesión importante que le va a tener unas semanas fuera del grupo", señaló.

"Para formar el once estaremos pendientes de los jugadores de los que dispones y sus características. Es lo que tenemos que hacer los entrenadores. Esto no quiere decir que vayamos a mantener el dibujo a lo largo del tiempo, incluso en un mismo partido tienes que modificarlo. Sobre todo esta temporada, que en algunas posiciones no tenemos esos recambios que nos gustaría tener", concluyó. EFE

