Un juez de Castellón archiva una causa por pintadas de 'Corrupsoe': no son discriminatorias ni incitan a la violencia

El juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha emitido un auto en el que establece el sobreseimiento de la causa por la campaña de pintadas contra el Partido Socialista durante la campaña de las elecciones municipales de 2023, que "confirma que las expresiones 'Corrupsoe' y 'GOLPSOE de Estado' tenían un contenido vejatorio, si bien considera que "no es discriminatorio ni contiene carga que incite directa o indirectamente a la realización de actos violentos hacia ningún colectivo", según ha informado los socialistas en un comunicado. José Luis López, vicesecretario y adjunto al área de Organización del Partido Socialista de Castellón, considera que "queda constatada la tóxica campaña que sufrió durante meses el PSOE, con vejaciones por toda la ciudad, pero al final el juzgado ha decidido que no es un discurso de odio y que no se ha podido identificar al autor o autores de los hechos". López, sobre todo este procedimiento, ha señalado que ha servido también "para constatar una realidad: que el Partido Popular se cree que el ayuntamiento es suyo", y ha calificado de "lamentable" que decidiesen no personarse en la causa "pese a los daños en el patrimonio de todos los y las castellonenses". Esta realidad -según López- "contrasta con hechos similares, como las pintadas de 'Ortolá caraculo' que han aparecido por la ciudad durante los últimos meses". "Que desde el gobierno municipal PP-Vox digan, por un lado, que limpiar las frases contra el PSOE estaba dentro del contrato municipal de limpieza, por lo que no tenían sobrecoste, pero por otro lado hayan valorado en más de 70.000 euros el borrado de las dirigidas a Ortolá nos muestra la doble vara de medir del gobierno de Begoña Carrasco", ha lamentado el socialista. El mobiliario urbano de Castelló, tal y como ha apuntado el dirigente socialista, "se vio seriamente afectado por estas pintadas, pero parece que al ayuntamiento de Carrasco no le importa que haya tenido un coste económico que ha afectado a toda la ciudadanía". Sobre la investigación del juzgado, José Luis López ha recordado que en el procedimiento se analizó la presencia de una furgoneta negra junto a varias de las pintadas. "La investigación de la Policía Nacional determinó que el vehículo estaba alquilado por el actual concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, que en la época de las pintadas formaba parte de la candidatura del Partido Popular", ha dicho. No obstante, según López, "el juzgado no ha podido confirmar la autoría de las pintadas". Pese a este sobreseimiento de los hechos, José Luis López ha insistido en que "toda la ciudadanía pudo constatar, en los meses previos a las elecciones municipales de 2023, la infame campaña que se realizó contra el Partido Socialista en Castelló, con la aparición de frases vejatorias por toda la provincia que, sin duda, alteraron la limpieza y respeto que se le supone a cualquier campaña electoral".

