Temas del día de EFE España del martes 17 de septiembre de 2024

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Madrid - El Gobierno aprueba este martes el plan de regeneración democrática anunciado hace meses por Pedro Sánchez con diversas medidas que, según el Ejecutivo, están encaminadas a acabar con los bulos y la desinformación y dar mayor transparencia a la gestión de los medios de comunicación, y que se denominará Plan de Acción por la Democracia.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)(Directo)

(Reunión del Consejo de Ministros a las 9:30h. Rueda de prensa posterior)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - Los presidentes autonómicos, también los del PP, comienzan a reunirse a partir de este viernes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el contexto del nuevo sistema de 'financiación singular' para Cataluña y sin que esté claro si en la negociación se abordarán cuestiones como la quita de la deuda o mecanismos de compensación.

(Texto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 21690758 y otros)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - En medio de la crisis entre el Gobierno central y el canario por la atención a menores migrantes y ante la posibilidad de que el conflicto acabe en el Tribunal Constitucional, el presidente autonómico, Fernando Clavijo, viaja a Madrid para reunirse con los ministros competentes en la materia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(La Comisión Interministerial de Inmigración se reúne a las 11:30 horas. La reunión de los ministros y Clavijo será después)

ESPAÑA PIB

Madrid - El Banco de España actualiza sus previsiones macroeconómicas para el periodo 2024-2026, después de que en junio aumentara el crecimiento previsto para este año al 2,3 por ciento y la inflación al 3 por ciento.

(Texto) (Infografía) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22181623 y otros)

VIVIENDA ALQUILER

Madrid - El pleno del Congreso decide si tramita una proposición de ley promovida por movimientos sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y los de arrendamiento de habitaciones, con el que cada vez más arrendadores burlan el control de precios.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(El pleno comienza a las 15:00 horas)

EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Madrid - El INE publica datos sobre cómo han evolucionado las ejecuciones hipotecarias durante el segundo trimestre de 2024, después de que en los tres primeros meses del año se redujeran un 20 por ciento y sumaran así ocho trimestres consecutivos a la baja.

(Texto)(Infografía)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22064049 y otros)

(Los datos se difunden a las 9:00 horas)

CESTA COMPRA

Madrid - La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) repasa la evolución de los precios de la cesta de la compra en los distintos supermercados, comunidades autónomas y productos en el último año.

(Texto)

(Rueda de prensa a las 11:00 horas)

CAMBIO CLIMÁTICO

Madrid - Presentación del primer estudio nacional sobre percepción ciudadana ante el cambio climático, elaborado por la Fundación AXA y Sigma 2, en un momento en el que ha aumentado la preocupación social por los cambios medioambientales.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22248395 y otros)

MUSEO REINA SOFÍA

Madrid - El director del Museo Reina Sofía (MNCARS), Manuel Segade, presenta las novedades de la programación del centro de arte del siglo XX y contemporáneo para la próxima temporada, que abarca desde septiembre de 2024 a junio de 2025 y en el que las mujeres artistas serán las grandes protagonistas.

(Texto)

CINE SUSPENSE

Madrid - Diego Peretti, José Coronado y Georgina Amorós hablan con EFE del thriller 'Puntos suspensivos', que protagonizan junto a Cecilia Suárez y que escribe y dirige David Marqués, sobre la insólita visita de un periodista a la casa de un autor de 'best sellers' que escribe con seudónimo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- El candidato opositor venezolano Edmundo González visita el Congreso de los Diputados para reunirse con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Congreso de los Diputados. (Texto)

Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité de Dirección. Sede del PP (c/ Génova, 13)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión del Consejo de Ministros. Palacio de La Moncloa. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)(Directo)

10:00h.- Madrid.- CONGRESO POLÍTICA.- Mesa y Junta de Portavoces del Congreso. A las 10:00 y a las 12:00 horas, respectivamente. Ruedas de prensa de los portavoces de los grupos. Congreso.

10:30h.- Madrid.- SENADO POLÍTICA.- Junta de Portavoces y Mesa del Senado. A las 10:30 y a las 12:00, respectivamente. Senado.

10:30h.- Madrid.- TRIBUNAL CUENTAS.- La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas debate pedir que se fiscalice el CIS y RTVE, analiza propuestas de resolución de los grupos parlamentarios y recibe a la presidenta de este organismo, Enriqueta Chicano, que presenta varios informes de fiscalización. Senado. (Texto)

13:30h.- Madrid.- COMISION KOLDO.- Reunión de la Comisión de investigación del denominado caso Koldo en el Congreso para solicitar la prórroga de los trabajos. Congreso.

15:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso. Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

16:00h.- Madrid.- SENADO CONTROL.- Sesión de control al Gobierno en el Senado. Senado. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

17:30h.- Barcelona.- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con el expresident Jordi Pujol, en el marco de sus encuentros con predecesores en su cargo. Palau de la Generalitat. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- EJECUCIONES HIPOTECARIAS.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos correspondientes al segundo trimestre de 2024 de ejecuciones hipotecarias. (Texto)(Infografía)

09:30h.- Santiago de Compostela.- ECONOMÍA GALICIA.- Foro 'Los retos económicos de Galicia' organizado por el Grupo Prisa con presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Hostal dos Reis Católicos. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CESTA COMPRA.- La OCU presenta su estudio 'La cesta de la compra' tras visitar 1.070 comercios, incluyendo los principales supermercados 'online'. C/Albarracín 21. Entrada por la calle Albasanz. (Texto)

12:00h.- Madrid.- TRANSPORTES MOVILIDAD.- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en el acto de inauguración de la Semana Europea de la Movilidad. Palacio de Zurbano.

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TURISMO CANARIAS.- La asociación empresarial Excelcan, que representa a grandes firmas canarias del negocio turístico, como Lopesan, Binter, Satocan, Loro Parque o THE Hoteles, presenta un informe sobre el estado del sector en las islas. Cámara de Comercio de Gran Canaria (c/ León y Castillo, 24) (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- ESPAÑA PIB.- El Banco de España publica el informe trimestral de la economía española y proyecciones macroeconómicas correspondiente al tercer trimestre de 2024. Banco de España. (Texto)(Infografía)

15:00h.- Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- Toma en consideración de Proposiciones de Ley en el pleno del Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar sobre la regulación de los contratos de alquiler de vivienda por temporada y alquiler de habitaciones. (Texto)(Foto)(Vídeo)

15:00h.- Madrid.- ECONOMÍA SENIOR.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, Interviene en el VII Encuentro de Economía Senior: 'Todas las miradas son importantes', coorganizado por Senior Economy Forum y CaixaBank. Colegio de Caminos, Canales y Puertos c/ Almagro, 42.

18:00h.- Madrid.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside, por videoconferencia, las reuniones de los Consejos Consultivos Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- CASO KOLDO.- El juez que investiga en el caso Koldo una serie de adjudicaciones de contratos públicos de mascarillas interroga como testigos a varios cargos de Adif. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez s/n. (Texto)

10:00h.- Madrid.- DELITO DIGNIDAD.- La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un acusado de un delito contra la dignidad por pintar una cruz esvástica nazi de gran tamaño en un bolardo próximo a una sinagoga de Madrid. La Fiscalía pide que sea condenado a 15 meses de prisión y a indemnizar a la Comunidad Judía con 1.500 euros por daños morales. C/ Santiago de Compostela, 96.

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO ETA.- La Audiencia Nacional reanuda, con las declaraciones de varios peritos, el juicio al exjefe del aparato militar de ETA Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, y a la etarra Miren Itxaso Zaldúa, Sahatsa, por haber ordenado los atentados cometidos contra la Universidad de Navarra, El Corte Inglés de Zaragoza y dos empresas en el año 2002. C/Génova. (Texto)(Foto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- FRAUDE FISCAL.- Prosigue en la Audiencia Nacional reanuda el juicio a 28 acusados de numerosos delitos contra la hacienda pública, entre ellos los actores Imanol Arias y Ana Duato. C/ Límite esquina con C/ Mar Cantábrico. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUANA CANAL.- La Audiencia Provincial de Madrid sigue, con la declaración del acusado, el juicio contra Jesús Pradales por la muerte de Juana Canal, por el que la Fiscalía y la acusación particular piden para él 15 años de cárcel. Audiencia Provincial. (Texto)

12:30h.- València.- POLICÍA NACIONAL.- El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el concejal de Acción Cultural de València, José Luis Moreno, inauguran la exposición '200 años de historia de la Policía española'. Atarazanas del Grao, plaza Juan Antonio Benlliure, s/n. (Texto)

12:00h.- Madrid.- JUSTICIA ECHENIQUE.- El exportavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, está citado a declarar como investigado en un juzgado de Plaza de Castilla de Madrid por un presunto delito de odio, tras ser denunciado por Abogados Cristianos por un mensaje en el que acusaba a los sacerdotes de cometer agresiones sexuales contra menores. Juzgados de Plaza de Castilla.

12:30h.- Cartagena (Murcia).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Astillero de Navantia para recibir información de la situación del Programa S-80 de submarinos. A las 1:24 realiza una visita a la Fuerza de Guerra Naval Especial y mantiene un encuentro con los militares ucranianos que reciben formación en sus instalaciones y a las 15:15 visita el Regimiento de Artillería Antiaérea nº 73.

13:00h.- Madrid.- COMISIÓN INTERIOR.- Mesa y Portavoces de la Comisión de Interior del Congreso. Congreso.

15:00h.- Madrid.- JUSTICIA CRIMINALIDAD.- El Pleno del Congreso debate la toma en consideración de una proposición de ley de Junts per Catalunya en materia de multirreincidencia, por la que se modifica la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

15:00h.- Madrid.- JUSTICIA UE.- El Pleno del Congreso debate el dictamen sobre el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. Congreso. (Texto)(Foto)(Vídeo)

SOCIEDAD

10:00h.- Madrid.- CONGRESO CATÓLICOS.- La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU presentan las novedades de la nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública. Claustro del Rectorado del Colegio Mayor de San Pablo, calle Isaac Peral, 58.

10:30h.- Madrid.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Presentación del primer Estudio nacional sobre percepción ciudadana ante el cambio climático, elaborado por la Fundación AXA y Sigma 2. En el Espacio Bulevar 30. (Gran Vía, 30, planta 13)

11:00h.- Madrid.- LEY FAMILIAS.- La Plataforma feminista "Familias Diversas, Iguales derechos" explica sus demandas y enmiendas al Proyecto de Ley de Familias que se debate en el Congreso de los Diputados y su solicitud de audiencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. c/ Bravo Murillo 4 (local)

11:00h.- Santander.- FARMACÉUTICA FUNDACIÓN.- Cantabria Labs presenta la fundación que ha creado y los proyectos que pretende llevar a cabo esta entidad. Centro de Formación y Empleo José Matji (Avenida Cardenal Herrera Oria, 95).

11:00h.- Madrid.- SALUD PÚBLICA.- Rueda de prensa de expertos médicos y científicos firmantes de la Declaración Futuro Sin Tóxicos. A las 13:00 horas entregarán la declaración a los grupos en el Congreso y a las 16:00h en el Ministerio de Sanidad. Espacio Ecooo, C/ Escuadra, 11.

11:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, preside la Comisión Interministerial sobre Inmigración a la que asisten los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. A su término, los ministros se reúnen con el presidente canario, Fernando Clavijo.(Texto)

13:30h.- Madrid.- SALUD GLAUCOMA.- Almuerzo de prensa para presentar la guía 'Las 101 dudas sobre glaucoma que siempre quisiste saber y no te atreviste a preguntar'. Hotel Only You, Barquillo 21.

15:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- El Pleno del Congreso debate una moción consecuencia de interpelación del grupo popular en el Congreso sobre la crisis migratoria y la protección de nuestras fronteras. Congreso. (Texto) (Foto)(Vídeo)(Audio)

16:00h.- Alcorcón (Madrid).- DOLOR CRÓNICO.- Congreso Nacional de Pacientes con Dolor, organizado por asociaciones de pacientes y el Foro Español de Pacientes (FEP) y en el que intervendrán expertos en salud mental y médicos. Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Alcorcón.

17:00h.- Madrid.- DEBATE PORNOGRAFÍA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la proyección y posterior debate sobre 'AVA' y 'PornoXplotación', de Mabel Lozano, en la sede del Ministerio.

18:00h.- Madrid.- PSOE MUJERES.- La secretaria de Igualdad y ministra de Igualdad, Ana Redondo,mantiene una reuión con asociaciones de mujeres. Sede del PSOE. (C/Ferraz, 70)

18:00h.- Madrid.- DERECHOS DIGITALES.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut, inauguran el acto de presentación de un libro sobre derechos digitales, en el que interviene el magistrado emérito del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Jorge Rodríguez-Zapata. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Plaza de la Marina Española, 9.

19:00h.- Madrid.- INFORME EDUCACIÓN.- La Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación presentan el informe anual Indicadores del sistema educativo español de 2024, en el que se dedica un capítulo especial al informe PISA.

19:00h.- Zaragoza.- EVOLUCIÓN ESPECIES.- Presentación de libro “La inteligencia natural de las plantas” en el que el naturalista Jorge Serrano habla sobre la capacidad sensorial de las plantas. Sala Pilar Sinués. Edificio Paraninfo. (Pza. de Paraíso, 4).

19:30h.- Granada.- SOCIEDAD SUPERVIVIENTES.- Eduardo Strauch, uno de los 16 supervivientes del accidente aéreo de 1972 en la Cordillera de los Andes, ofrece una charla. Auditorio de Caja Rural Granada.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Madrid.- MUSEO REINA SOFIA.- El director del Museo Reina Sofía (MNCARS), Manuel Segade, presenta las novedades de la programación del centro de arte para la próxima temporada. Edificio Nouvel, Sala protocolo. Museo Reina Sofía (Texto)

10:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- José Luis Alonso de Santos, uno de los directores artísticos de Teatros del Canal, presenta 'El alcalde de Zalamea', de Calderón de la Barca, que dirige y versiona y que se incluye dentro de la edición 'Vuelan los clásicos'. Teatros del Canal. (Texto)

10:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- El filósofo Emilio Lledó, divulgador y pensador de 96 años con múltiples reconocimientos y miembro de la RAE desde 1994, deja de su legado en la Caja de las Letras. Instituto Cervantes (c/ Barquillo, 4). (Texto)

10:30h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Presentación del concierto de Juan Diego Flórez, en el que estarán presentes el tenor y la directora de orquesta Ana María Patiño-Osorio, acompañados por Ignacio García-Belenguer y Joan Matabosch, directores general y artístico del Teatro Real. Teatro Real. (Texto)

11:00h.- Madrid.- FUNDACIÓN MAPFRE.- Inauguración de las tres nuevas exposiciones de la Fundación Mapfre: ‘31 mujeres. Una exposición de Peggy Guggenheim’; ‘Weegee, autopsia del espectáculo’; y ‘Paul Durand-Ruel y los últimos destellos del impresionismo’. Fundación Mapfre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- MODA FLAMENCA.- Presentación de la tercera edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, SIMOF Madrid. Casa de la Panadería. Ayuntamiento de Madrid (Playa Mayor, 27).

12:00h.- Madrid.- TEATRO ZARZUELA.- Rueda de prensa de presentación de 'Domitilia' de Joao Guilherme Ripper, con la que se abre la temporada 24/25 del Teatro de la Zarzuela. Teatro de la Zarzuela.

14:00h.- Telde (Gran Canaria).- TELEVISIÓN SERIES.- El realizador Javier Fesser presenta 'Depredador', la serie corta que ha rodado en Fuerteventura. Palacio de Formación y Congresos.

18:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- Inauguración de exposición 'Ana María Matute. Quien no inventa no vive', con motivo de la celebración, en 2025, del centenario del nacimiento de una de las escritoras españolas más importantes del siglo XX. Instituto Cervantes. (c/ Barquillo, 4). (Texto)(Foto)(Vídeo)

