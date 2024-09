Ortega Smith (Vox) pide la liberación de los españoles detenidos en Venezuela acusados de pertenecer al CNI

El diputado nacional de Vox Javier Ortega Smith ha pedido al Gobierno de Venezuela que libere "inmediatamente" a los dos ciudadanos españoles detenidos por supuestos "vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia" (CNI) de España. Smith pone en duda la veracidad de las acusaciones vertidas por el Ejecutivo liderado por Nicolás Maduro, a quien ha calificado como "dictador" en una rueda de prensa ante los medios de comunicación con motivo de la visita a Ceuta este domingo. "Maduro dice que son miembros del CNI, Maduro dice que los va a expulsar o los va a detener por esa razón. Nosotros lo que decimos es que no nos fiamos nada de un dictador", ha espetado al presidente del país hispanoamericano. El exsecretario general de Vox espera que, en caso de no dejarlos en libertad, el gobierno venezolano ponga a los dos arrestados "en manos de las autoridades diplomáticas españolas", para que investiguen "realmente qué estaban haciendo allí". Ha insistido en que no otorga "credibilidad" al "régimen de Maduro, un régimen dictatorial que está asesinando en la calle, que ha dado un golpe de Estado, que no reconoce unas elecciones y que está dirigido y controlado por los militares, por los agentes cubanos y por los agentes de la policía". En resumen, para Ortega Smith las detenciones o acusaciones vertidas por el gobierno venezolano no les merece "ningún respeto".

