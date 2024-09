Moreno subraya que no negociará "bilateralmente sobre financiación" con Sánchez en la reunión del viernes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado este lunes que se reunirá el próximo viernes, 20 de septiembre, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, dentro de la ronda de encuentros que el jefe del Ejecutivo tiene previsto mantener con los dirigentes autonómicos, si bien el presidente andaluz ha querido dejar claro que no va a negociar "bilateralmente sobre financiación" en esa cita. "Soy claro: defenderé a Andalucía por encima de todo. Digo sí al diálogo, pero no negociaré bilateralmente sobre financiación", ha aseverado en esa línea el presidente de la Junta en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha anunciado la fecha de su reunión con Pedro Sánchez. Además, Moreno ha insistido en señalar que Sánchez "debe convocar la Conferencia de Presidentes", y ha concluido su comentario señalando que "Andalucía no es más ni menos que nadie". Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha agregado en unas declaraciones distribuidas a los medios que Moreno acudirá a la reunión con el jefe del Ejecutivo "para reclamar todas las deudas pendientes del Gobierno de España con Andalucía". Asimismo, Moreno trasladará a Sánchez que "desde Andalucía nos oponemos a los privilegios", y que "todas las comunidades autónomas necesitan más fondos para prestar los servicios públicos con calidad e igualdad entre los ciudadanos". Por ello, ha continuado explicando la consejera portavoz, desde la Junta consideran que "es urgente y necesario cambiar el sistema de financiación, pero con todas las autonomías presentes, sin llegar a acuerdos con nadie, de espaldas al resto, como hemos visto que se ha hecho con la financiación privilegiada para Cataluña", según ha apostillado Carolina España. La consejera ha apuntado que "sabemos que para Sánchez va a ser incómodo escuchar todo esto, pero la defensa de Andalucía y de los andaluces está por encima de todo", ha sentenciado la portavoz del Ejecutivo andaluz. Además de a Juanma Moreno, Pedro Sánchez se reunirá este viernes 20 de septiembre en La Moncloa con el lehendakari vasco, Imanol Pradales, y esa misma tarde con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de modo que iniciará con estos tres dirigentes su ronda de contactos con los presidentes autonómicos. El jefe del Ejecutivo tiene intención de reunirse de forma bilateral con todos los líderes territoriales, una vez que ha finalizado el ciclo de procesos electorales para reforzar la colaboración entre el Estado y los Gobiernos autonómicos, con el debate de fondo de la financiación autonómica.

