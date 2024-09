Mario Suárez: "Rodri es el mejor del mundo en su puesto, es diferencial"

Madrid, 16 sep (EFE).- Mario Suárez, exfutbolista del Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, declaró este lunes que le gustaría volver a ver en la Liga española al centrocampista Rodrigo Hernández, del Manchester City, al que calificó como "el mejor del mundo en su puesto" por ser "diferencial".

El exjugador madrileño colgó las botas en 2023 tras una dilatada trayectoria profesional que le llevó a vestir los colores del Atlético de Madrid, Valladolid, Celta de Vigo, Mallorca, Valencia o Rayo Vallecano, del que es seguidor.

"El Rayo empezó muy bien pero lleva dos derrotas. Va a tener el problema del año pasado. Tiene muy buenos jugadores, incluido James, pero los delanteros deben dar un paso adelante. Es un equipo que genera mucho y confío que las buenas sensaciones se traduzcan en puntos", confesó.

Del Atlético, más allá de seguidor, es abonado y su vida siempre estará ligada al conjunto rojiblanco, en el que se formó y fue escalando categorías hasta llegar al primer equipo.

"Las noches que he podido vivir en el Vicente Calderón no las he vivido en el Metropolitano. Como local no he jugado, pero sí como visitante. Ahora voy como socio. Y creo que para recuperar esa mística, si se llega, faltan noches mágicas que aún no hemos vivido. Lo que se vivía en el Calderón no se respira en el Metropolitano y faltan noches mágicas", apuntó Mario Suárez, durante la presentación de “Cinco Equipos, Cinco Estrellas”, un homenaje de Mahou a los equipos madrileños.

Durante su intervención, Mario Suárez fue preguntado por un jugador al que le gustaría ver en la Liga española. Su respuesta fue tajante: "A Rodri. Es el mejor del mundo en su puesto, es diferencial". EFE

